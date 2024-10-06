Giovanni Van Bronckhorst'tan 2 değişiklik: Rashica yedeğe çekildi

Beşiktaş, Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanan Gaziantep FK maçına Mert Günok, Masuaku, Felix Uduokhai, Paulista, Jonas Svensson, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile 11'iyle başladı.



Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Göktuğ Baytekin, Emirhan Topçu, Tayyip Talha Sanuç, Onur Bulut, Jean Onana, Milot Rashica, Bakhtiyor Zaynutdinov, Salih Uçan, Mustafa Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy yer aldı.

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup olduğu mücadelede ilk 11'de başlayan oyunculardan Ersin Destanoğlu sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı, Milot Rashica ise maça yedek başladı.

Hollandalı teknik adam, bu isimlerin yerine Mert Günok ve Joao Mario'yu ilk 11'de görevlendirdi.