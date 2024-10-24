Giovanni van Bronckhorst'tan Al Musrati yanıtı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Lyon ile deplasmanda karşılaşıyor.

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst mücadel öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Hollandalı çalıştırıcının açıklamaları şu şekilde:

"İlk iki maçta iyi başlamadık. Şimdi kazanmak için bir şans daha var. Puanlar kazanmalıyız çünkü grup aşamasının ötesine geçmek istiyoruz. Zor bir deplasman maçı ama iyi bir takıma karşı iyi bir skor almak istiyoruz.



AL-MUSRATI YANITI

Daha önce de basın toplantısında söyledim. Ersin Destanoğlu bugün maça çıkabilecek durumdaydı. Bu nedenle onu tercih ettik. Musrati bir sakatlıktan sonra geri döndü ama Cher Ndour'un performansından memnunum bu nedenle onu tercih ediyorum."