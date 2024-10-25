Giovanni van Bronckhorst'tan Ersin Destanoğlu yorumu: "Harikaydı"

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Olimpik Lyon'u 1-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Hollandalı çalıştırıcının açıklamaları şu şekilde:

Skordan dolayı hepimiz çok mutluyuz. Gösterdiğimiz reaksiyon çok iyiydi. İlk yarılarda geçişlerde çok iyi değildik ama ikinci yarıda bu işleri daha iyi yaptık. Mutluyum. Gruptaki ilk puanlarımızı aldık. Skordan dolayı mutluyum. Yarın dinleneceğiz ve sonra Pazartesi günkü maça hazırlanacağız."



"ERSİN'İN KURTARIŞLARI ÇOK İYİYDİ"

Henüz ilk dakikalarda Ersin Destanoğlu'nun yaptığı kurtarışları çok iyiydi. Sakatlıktan döndü. Bunları yapması çok değerliydi. Bu gece kalede harikaydı. Mentalimiz de defansif olarak çok iyiydi. Önümüzde 5 maç daha var. Alabileceğimiz kadar puan alabilme niyetindeyiz."