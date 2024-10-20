Giovanni van Bronckhorst'tan fikstür yorumu

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Trendyol Süper Lig'de Konyaspor ile oynayacakları mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

Hollandalı çalıştırıcının açıklamaları şu şekilde:



"ZOR BİR FİKSTÜRE GİRİYORUZ"



"Cuma gününden itibaren tam kadro ve hep birlikte çalışma fırsatı bulduk. Birlikte olmak güzel. Zor bir fikstüre giriyoruz ama bunun aynı zamanda keyfini de çıkartmamız lazım. Evimizde oynuyoruz, iç sahada oynuyoruz, özel bir gün. Tabiki de çıkacağız, çok çalışacağız ve 3 puanı da kazanmak istiyoruz."



"HERKESİN KEYİF ALMASINI İSTİYORUZ"



"Motivasyonumuz taraftarımıza eğlenceli bir Futbol izletmek. Buraya geliyorlar ve iyi bir maç izlemek istiyorlar. Biz de iyi bir maç oynamak istiyoruz. Herkesin keyif almasını istiyoruz ama en önemlisi de 3 puanı almak. İhtiyacımız olan şey de tam olarak bu."