Giovanni van Bronckhorst'tan Muci ve Felix Uduokhai açıklaması

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Mücadele öncesinde siyah-beyazlıların Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un açıklamaları şu şekilde:

"İyi yaptığımız şey maç maç konsantre olmak. İyi gidiyoruz şu anda. Lugano maçından sonra bu maça hazırlandık. Bu ivmeyi devam ettirmek istiyoruz.

"GALİBİYET GELDİKÇE MOTİVASYONUMUZ ARTACAK"

Galibiyetlerden dolayı mutluyum ama motivasyon rakibe konsantrasyonla gelen bir şey. İşin sonunda zaferler kazanmak istiyoruz. Galibiyet geldikçe motivasyonumuz da artacaktır.

MUCI VE UDUOKHAI AÇIKLAMASI

Daha önce de söylemiştim. Rekabetçi bir kadromuz var. Muçi de son maçta iyiişler yaptı. Rakibe baktığımızda önemli şeyler yapabileceğini düşündük. Felix de aynı şekilde yeni geldi. İyi bir savunmacı. Kendisine süre vererek güçlendirmek istiyoruz. Önümüzdeki aylarda daha fazla rotasyon yapabiliriz."