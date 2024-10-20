Giovanni van Bronckhorst'tan Rashica açıklaması

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Giovanni van Bronckhorst'un açıklamaları şu şekilde:

Galip geldiğimiz için mutluyum. 2 gol attık, daha da fazla atabilirdik. Skordan memnunum. 3. milli araya kadar olan bölüme 3 puanla başlamak önemliydi.

"RASHICA, LYON MAÇINDA YOK"

Uzun süredir aramızda olmayan oyuncular var. Milot Rashica, Lyon maçında olmayacak. Avrupa'ya 2 kayıpla başladık, bu maça iyi hazırlanacağız. Pazartesi ve Salı fiziksel durumumuza bakacağız. Umuyorum aramıza katılan arkadaşlar olur.

Özel bir atmosferde, kırmızı formamızla oynadık. Bugün stadyumumuz kıpkırmızıydı. Önümüzdeki hafta Cumhuriyet Bayramı, şimdiden Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. Türkiye için önemli bir tarih. Taraftarımızı da bu özel maçta, özel günde 3 puan alarak mutlu etmiş olduk."