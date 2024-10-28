Giovanni van Bronckhorst'tan tek değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ın konuğu oldu. Bu zorlu mücadelede Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa deplasmanında 1-0 galip geldikleri Olympique Lyon mücadelesinin 11'ine göre tek değişikliğe gitti.



Hollandalı teknik adam, Muçi yerine Semih Kılıçsoy'a şans verdi. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları süren Mert Günok, Milot Rashica ve Gabriel Paulista ise maç kadrosunda yer almadı.

BEŞİKTAŞ'TA DÖRT FUTBOLCU İLK DERBİSİNDE



Beşiktaş'ta dört futbolcu ilk kez derbi heyecanı yaşadı. Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Joao Mario ve Cher Ndour siyah-beyazlı formayla ilk kez bir derbi karşılaşmasında görev aldı.



SİYAH-BEYAZLI TARAFTARLAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU



Siyah-beyazlı taraftarlar da bu zorlu derbide takımlarını yalnız bırakmadı. Öğle saatlerinde Tüpraş Stadyumu'nda toplanmaya başlayan taraftarlar, daha sonra 30 otobüsle RAMS Park'a hareket etti. Maçın başlamasına yaklaşık 3 saat kala tribünlere alınan Beşiktaş taraftarı, kendilerine ayrılan yeri doldurdu.



Beşiktaş, Galatasaray karşılaşmasına şu 11'le çıktı:



“Ersin Destanoğlu - Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku - Cher Ndour, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy - Ciro Immobile.”

