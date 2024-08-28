Giovanni van Bronckhorst'tan transfer yanıtı

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve siyah-beyazlıların futbolcusu Gedson Fernandes, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Lugano ile oynanacak mücadele öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Bronckhorst'un açıklamaları şu şekilde:

"GÖREVİMİZ GRUPLARA KALMAK"

"Yeniden maç oynayacağımız için heyecanlıyız. İkinci iç saha maçımız olacak. Önemli bir mücadele olacak. Gruplara kalmak istiyoruz. Bunu gerçekleştirecek fırsata sahip olabiliriz. Konsantreyiz. Geçen hafta da bunu söylemiştim; bir görevimiz var o da gruplara kalmak. Yapmak istediğimiz şey bu. Çok çalışacağız.

"FARKLILIKLAR GÖREBİLİRİZ"

Yarınki maç farklı bir yaklaşım olacak. İlk 11'i şu an verme niyetim yok. Yarın göreceğiz bunu. Her maça farklı yaklaşıyoruz. Geçen haftaya göre farklı bir yaklaşım olacak. İyi sonuç almak istiyoruz. Geçen hafta sonuç daha iyi ya da daha kötü olabilirdi. Kazanacak takımı çıkarmak istiyorum. Muhtemelen bazı farklılıklar görebiliriz.

"GRUPLARA KALACAĞIMIZDAN EMİNİM"

Benim buradaki ilk sezonum. Tabii ki oyuncularımızın oynamak istediği şekilde oynamasını istiyorum. Var olan güçlerimizden faydalanmak istiyorum. Katılan oyunculardan memnunum. Şu ana kadar işler skor anlamında iyi gidiyor. Sezona Süper Kupa ile harika başladık. Lige ikide iki ile başladık. Gruplara katılım göstereceğimizden eminim. Pazar günü de sezonun ilk bölümünü en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz. İstediğimiz oyunu oynamaya çalışıyoruz. İşler şu an iyi gidiyor, gidişattan memnunum.

"GOL YEME SORUNUNA ÇARE BULMALIYIZ"

Oynadığımız her maçı analiz ediyoruz. Kolay goller yedik. Daha iyi savunma yapmalıydık. Bu konuda gelişim göstereceğiz. İki maçta 5 gol yedik. Gol atıyoruz evet ama hücumu geliştirirken takım savunmasını da geliştirmeli ve kolay gol yeme sorununa çare bulmalıyız.

"TRANSFER BİTTİ DİYEMEM"

Felix'in gelmesinden dolayı çok mutluyum. İyi bir savunmacı. Transfer bitti diyemem. Gelenler ve gidenler olabilir. Transfer dönemi bitince en önemli olan şey, transfer bitince kadromuzun daha iyi olması. Son birkaç ayda buraya enerji harcadık, kulüpteki herkes. Transfer dönemi bittiğinde yarışmacı bir kadro olması gerekiyor, bunu hedefliyoruz. Transfer bitti diyemem.

"HEDEFİMİZ GRUPLARA KALABİLMEK"



Finali şu anda düşünmüyorum. Kısa vadeli hedefimiz, Avrupa Ligi'nde gruplara kalabilmek. Avrupa Kupaları, zor turnuvalardır. Her maçta elinizden gelenin en iyisini vermeniz lazım. Tüm sezon boyunca bunu yaparsanız, sonucunda finale ulaşabilirsiniz. Grup aşamasında 8 maçımız olacak. Bu, bizim için çok önemli bir şey. Buradan kazanacağımız çok şey olacaktır.

"DAHA FAZLA ROTASYON YAPACAĞIZ"

Ön çapraz bağ sakatlığını Arsenal'deyken ben de yaşadım. Sakatlıktan sonra süreç uzun oluyor. Tayyip Talha geri dönmek için çok çalışıyor. Takımımızın çok önemli parçası. Necip de kaptanımız, karakteri gereği daha güçlü dönecektir. Tüm maçlarda hedefimiz kazanmak. Şu an sık maç oynamıyoruz. Lugano maçı için 1 haftadır çalışıyoruz. Sonra milli ara var. Milli aradan sonra haftada 2 maç oynayacağız, daha fazla rotasyon yapacağız.

"YENİ FORMAT HEYECAN VERİCİ"

Avrupa Ligi'nin yeni formatı heyecan verici. Daha farklı takımlarla oynayacağız. Eskiden 3 iç saha, 3 dış saha maçı oynuyorduk. 8 farklı takıma karşı 8 farklı maç oynayacağız. Daha farklı stadyumlarda oynayacağız. Tek bir grup içinde oynamak heyecan verici. Ben buna olumlu bakıyorum. Maçlar oynandığında daha net göreceğiz ama eski bir futbolcu ve teknik direktör olarak heyecan verici buluyorum.

Gedson Fernandes'in açıklamaları ise şöyle:

"Hepimiz maçın ne kadar önemli olduğunu, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Yüzde yüzümüzü vererek Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefliyoruz. Bireysel istatistiklerin önemli olduğunu düşünmüyorum, önemli olan kollektif mücadele. Lugano maçı çok önemli. Tek odak noktamız kazanıp Avrupa Ligi'ne katılmak.

"BİZE ÖZGÜVEN KATTI"

Aslında geçen yılı konuşmanın pek manası yok, kötüydü evet. Yeni hocamız geldi, yeni oyuncular geldi. Çok farklı başladık sezona. Giovanni van Bronckhorst'un bize kattığı en büyük şeyin özgüven olduğunu söyleyebilirim. Karşılıklı bir güven var aramızda.Biz hocamıza güveniyoruz, onun da bize güvendiğini biliyoruz.

Takımdaki herkes, her oyuncu önemli. Ciro, Rafa kaliteleri belli isimler. Geldikleri günden beri onların bize ilgisini görüyoruz. Tekrar ediyorum, kollektif mücadele önemli. Bir oyuncu diğerinden daha önemsiz değil."