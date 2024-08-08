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Giovanni van Bronckhorst'un Onana tercihi

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un sakatlığı dolayısıyla son antrenmana katılmadığı öğrenilen Gedson Fernandes'in yerine Samsunspor karşısında Jean Onana'ya forma şansı vermesi bekleniyor.

Giovanni van Bronckhorst'un Onana tercihi

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynayacak 'ın ilk 11'i şekilleniyor.

Sezona Süper Kupa'yı kazanarak başlayan siyah-beyazlıalrda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un da ilk 11'i şekilleniyor.

Galatasaray ile oynanan Süper Kupa mücadelesinde ayak bileği burkulan ve son antrenmanda yer almayan Gedson Fernandes'in Samsunspor maçına yetişmesinin zor olduğu kaydedildi.

Milliyet'in haberine göre, Hollandalı çalıştırıcının Karadeniz ekibi karşısında Gedson'un yerine Jean Onana'yı ilk 11'de oynatmayı planladığı kaydedildi.

Onana'nın orta sahada Al Musrati ile birlikte görev yapması bekleniyor.

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