Giresunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maçın muhtemel 11'i belli oldu

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe bu akşam deplasmanda Giresunspor ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Zirve yarışında Galatasaray'a yakın takibi sürdüren Fenerbahçe, bu akşam Giresunspor'u yenerek kritik bir virajı daha dönmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Giresunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



GİRESUNSPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında bu akşam deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak.



Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını İlker Takpak ve Osman Gökhan Bilir yapacak.



Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.



MAÇIN MUHTEMEL 11'İ



Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Kadir, Arias, Alper, Kadir, Sainz, Mejia, Campuzano, Serginho, Bajic



Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Crespo, Arda, Zajc, Emre, Pedro, Valencia

FENERBAHÇE ZİRVE YARIŞINDA HATA YAPMAK İSTEMİYOR



Ligde son olarak Sivas deplasmanından galip ayrılarak lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indiren sarı-lacivertliler, rakibini yenerek zirve yarışında hata yapmak istemiyor.



Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 67 puanla 2. sırada giriyor.



İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Bitexen Giresunspor deplasmanda 2-1 kazanmıştı.



FENERBAHÇE'DE 4 İSİM EKSİK



Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor deplasmanında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.



Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci ile sarı kart cezalısı Willian Arao, müsabakada forma giyemeyecek.



Bu isimlerin yanı sıra sakatlıkları devam eden kaleci Altay Bayındır ile Lincoln Henrique, zorlu deplasmanda boy göstermeyecek.



5 İSİM KART SINIRINDA



Fenerbahçe'de 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.



Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique sarı kart görmeleri durumunda Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.