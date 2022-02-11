Giresunspor – Fenerbahçe Süper Lig 25. Hafta karşılaşması saat kaçta ne zaman

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Fenerbahçe, Giresunspor’a konuk oluyor.



Ev sahibi takım Süper Lig’de 26 puanla 16. sırada.



Fenerbahçe ise 37 puanla 6. sırada yer alıyor.



Son 5 maçında 2 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alan Fenerbahçe için bu maç kritik önem taşıyor.



Giresunspor ise son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.



Küme düşme potasından uzaklaşmak isteyen yeşil beyazlılar Fenerbahçe maçını kazanmak zorunda.



GİRESUNSPOR – FENERBAHÇE SÜPER LİG 25. HAFTA MÜCADELESİ SAAT KAÇTA NE ZAMAN?



Süper Lig’in 25. Haftası’nda Giresunspor ile Fenerbahçe 12 Şubat Cumartesi günü saat 16.00’da karşılaşacak. Mücadele BeIN SPORTS 1’den naklen yayınlanacak.



Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek

İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER



Ev sahibi Giresunspor’da Erol Can Akdağ ve Flávio sakatlıkları sebebiyle forma giyemecek.



Fenerbahçe’de ise Mesut Özil, Filip Novak, İrfan Can Kahveci, Miğha Zajc ve Luiz Gustavo sakatlıkları nedeniyle takımlarına destek veremeyecekler.



MUHTEMEL 11’LER



GİRESUNSPOR: Okan, Zeki, Diarra, Perez, Behich, Traore, Muhammed, Diabaté, Shapi Suleymanov, Sergio, Umut



FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Kim, Szalai, Ferdi, Crespo, Mert Hakan, Ozan, Osayi-Samuel, Valencia, Berisha

"İRFAN CAN KAHVECİ BASİT OYUNU ZOR OYNAMAYA ÇALIŞIYOR"