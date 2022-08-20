Giresunspor Kasımpaşa’yı son dakikada geçti

Süper Lig'in 3. haftasında Giresunspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Ev sahibi ekip 90. dakikada Bajic ile bulduğu golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.



20. dakikada Bitexen Giresunspor kalecisi Onurcan Piri'nin uzun pasında, ceza sahası dışında Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul Taşkıran topu uzaklaştırmak istedi. Ertuğrul'un kısa düşen vuruşunda top Segio'nun önünde kalırken, bu oyuncunun boş kaleye Ertuğrul'un üzerinden göndermeye çalıştığı meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.



28. dakikada Savicevic, ara pasla ceza sahasındaki Traore'yi topla buluşturdu. Bu oyuncunun sol çaprazdan sert şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere çeldi.



39. dakikada Kasımpaşa'da Eysseric'in kullandığı serbest atışta arka direkte topla buluşan Graovac'ın kafa vuruşunda, kaleci Onurcan kaleye yönelen meşin yuvarlağı parmaklarıyla kornere gönderdi.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.



80. dakikada Alper Uludağ'ın sol köşeden yaptığı ortada boşta kalan topla buluşan Borja Sainz, gelişine sert vurdu ama meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.



84. dakikada Bitexen Giresunspor atağında sol kanattan Hayrullah Bilazer'in yaptığı ortada, ceza sahası içerisinde boş pozisyonda topla buluşan Doğan Can Davas'ın kafa vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı kontrol etti.



90. dakikada Doğan Can Davas'ın sol kanattan yerden yaptığı ortada Bajic boş pozisyonda topa sert vurdu. Meşin yuvarlak üst direğe çarparak filelerle buluştu: 1-0



Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

