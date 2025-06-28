Giresunspor'da Eltuğral yeniden başkan
Giresunspor'da mevcut başkan Emin Eltuğral, yeniden başkan seçildi.
Önümüzdeki sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek Giresunspor'da olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı gerçekleştirdi.
Kongrenin ilk oturumunda 454 delegeden 240'ı kongreye katılarak çoğunluk sağladı. Mevcut başkan Emin Eltuğral, seçimde tek aday oldu. 152 üyenin oy kullandığı genel kurulda, Emin Eltuğral yeniden başkan seçildi.
Emin Eltuğral'ın başkanlığında oluşan yeni yönetimde şu isimler yer aldı:
"Ahu Karaibrahimoğlu, Ali Yalsız, Cihan Demir, Erol Soydan, Fatih Sakal, Hakan Demiral, Halil Demirtaş, İbrahim Güler, Muhammet Dinç, Mustafa Uzun, Osman Topal, Önder Söğünmez, Şevket Kaya, Şükrü Akkaya ve Tuncer Çimenli."
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