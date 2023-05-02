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Giresunspor'da Hakan Keleş ile yollar ayrıldı

Giresunspor, kaybedilen puanlar sonrası teknik direktör Hakan Keleş'in görevine son verdi.

Giresunspor'da Hakan Keleş ile yollar ayrıldı

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İstanbulspor'a 1-0 yenilerek düşme hattında yara alan Giresunspor'da fatura teknik direktör Hakan Keleş'e kesildi.

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe öncesi Keleş'in görevine son verildi. 

Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, A Spor'a yaptığı açıklamada, "Hakan Keleş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık." dedi.

Keleş bu sezon 33 karşılaşmada 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet almıştı. 

Keleş, kaybedilen İstanbulspor maçı sonrası, "Bu saatten sonra rakip fark etmiyor. Her maç final. Kalan maçlarımızı kazanmak zorundayız. Her şeye rağmen bu ligde kalmaya çalışacağız. Deplasmanda Fenerbahçe'yi yenmiştik, yine neden yenmeyelim!" demişti.

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