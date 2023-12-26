Giresunspor'da teknik direktör Mehmet Birinci ile yollar ayrıldı

Giresunspor'da Mehmet Birinci dönemi sona erdi.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Futbol A Takım teknik direktörlük görevini yürüten, geçmişte Giresunspor ile şampiyonluk yaşayan Birinci ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.



Açıklamada, Birinci'ye Giresunspor'a verdiği emeklerden dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarı dilendi.



Giresunspor, Birinci yönetiminde çıktığı 8 lig maçında birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan alabilirken, 6 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

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