Girona - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga )

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Girona - Alaves karşı karşıya geliyor. Alaves zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Girona - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…

GİRONA - ALAVES MAÇI MAÇI NE ZAMAN?

LaLiga’da haftanın dikkat çeken maçında Girona - Alaves kozlarını paylaşıyor. Girona'da, Estadio Municipal de Montilivi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 8 Kasım cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.