Girona-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8’nci haftasında Girona ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü sırada bulunan Arsenal, puan tablosundaki yerini korumak istiyor. Öte yandan turnuvada hedefi bulunmayan Girona, Devler Ligi’nde oynadığı son dört maçı da gol atamadan tamamladı. İşte, Girona-Arsenal maçı hakkında bilgiler...



GIRONA-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Girona-Arsenal maçı, 29 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak.



Karşılaşma, TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAFTANIN MAÇLARI



"Devler Ligi"nde tamamı yarın TSİ 23.00'te oynanacak 8. hafta maçlarının programı şöyle:



Sporting (Portekiz)-Bologna (İtalya)



PSV (Hollanda)-Liverpool (İngiltere)



Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan)



Stuttgart (Almanya)-Paris Saint-Germain (Fransa)



Sturm Graz (Avusturya)-Leipzig (Almanya)



Manchester City (İngiltere)-Club Brugge (Belçika)



Bayern Münih (Almanya)-Slovan Bratislava (Slovakya)



Inter (İtalya)-Monaco (Fransa)



Borussia Dortmund (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)



Barcelona (İspanya)-Atalanta (İtalya)



Bayer Leverkusen (Almanya)-Sparta Prag (Çekya)



Juventus (İtalya)-Benfica (Portekiz)



Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Milan (İtalya)



Salzburg (Avusturya)-Atletico Madrid (İspanya)



Lille (Fransa)-Feyenoord (Hollanda)



Aston Villa (İngiltere)-Celtic (İskoçya)



Girona (İspanya)-Arsenal (İngiltere)



Brest (Fransa)-Real Madrid (İspanya)