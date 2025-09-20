Girona - Levante maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ( İspanya LaLiga)
İspanya LaLiga’da 5. hafta heyecanı yaşanıyor. Girona ligin iddialı ekiplerinden Levante’yi konuk ediyor. Girona ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki Girona - Levante maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa’nın en önemli liglerinden birisi olarak kabul edilen LaLiga’da sonucu merakla beklenen maçta Girona ve Levante kozlarını paylaşacak. Konuk ekip Levante zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Girona - Levante mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
GİRONA - LEVANTE MAÇI NE ZAMAN?
İspanya’da haftanın kritik mücadelesinde Girona - Levante karşı karşıya geliyor. Estadio Municipal de Montilivi Stadyumu'nda oynanacak maç 20 Eylül saat 15.00’da başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.