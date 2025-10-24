Girona - Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Girona - Real Oviedo karşı karşıya geliyor. Real Oviedo zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Girona - Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



GİRONA - REAL OVİEDO MAÇI NE ZAMAN?



İspanya LaLiga’da haftanın dikkat çeken maçında Girona - Real Oviedo kozlarını paylaşıyor. Girona'da, Estadio Municipal de Montilivi Stadyumu'nda oynanacak mücadele 25 Ekim cumartesi günü saat 15.00’da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

