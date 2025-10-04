Girona - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga)

Girona, ev sahibi avantajını kullanarak Valencia karşısında sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Valencia ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Ev sahibi ekipte gözler yıldız oyuncularda olacak. İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…



GİRONA - VALENCİA MAÇI NE ZAMAN?



İspanya LaLiga’da heyecan kaldığı yerden dam ediyor. Girona - Valencia mücadelesi bugün saat 17.15’de başlayacak.



Girona'da, Estadio Municipal de Montilivi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.

