Gizem Örge kimdir? Milli voleybolcu Gizem Örge kaç yaşında ve nereli?

Gizem Örge, 26 Nisan 1993 Ankara doğumlu, Türk millî voleybolcudur. Fenerbahçe'de forma giymektedir.



Voleybol hayatına Ankara Eczacı Voleybol Kulübü'nde başladı. 2008 yılına kadar da bu kulüpte lisanslı olarak voleybol oynayıp kulübün 2. lig'e yükselmesinde yer alan kadroda yer aldı.



2008-2009 sezonunda Nilüfer Belediyespor'a transfer oldu. 2012-2013 sezonu için VakıfBank ile anlaşmıştır. Gizem Örge, Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin 2016 sezonunda en iyi libero ödülünü almıştır.



2012-21 arası VakıfBank takımında forma giydikten sonra 2021-22 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu.