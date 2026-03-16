Gizli yerde tutuluyorlardı, "Geri dönün çağrısı" yapılmıştı. Bir futbolcu daha karar değiştirdi
16.03.2026 11:50
Son Güncelleme: 16.03.2026 11:54
İran Kadın Milli Takımı
Avustralya'da gizli yerde tutulan İran'ın "Geri dönün" çağrısı yaptığı milli takımdan bir futbolcu daha talebini geri çekti.
Avustralya'da kalmaları için iltica hakkı verilen İran Milli Kadın Futbol Takımı'ndan bir sporcunun daha talebini geri çekerek ülkeden ayrıldığı bildirildi.
ABC News'un haberinde; söz konusu oyuncunun ülkeden ayrıldığına işaret edilerek, böylece iltica talebini geri çeken takım üyelerinin sayısının 5'e yükseldiği aktarıldı.
Bazı oyuncuların hafta sonu Avustralya'dan Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a giderek burada takımın diğer üyeleriyle buluştuğu vurgulanan haberde, oyuncuların daha sonra İran'a dönmek üzere Tahran'a hareket etmelerinin beklendiği kaydedildi.
Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, "Avustralya hükümeti fırsatların sunulmasını ve duyurulmasını sağlayabilir ancak oyuncuların bu son derece zor kararları verdikleri bağlamı ortadan kaldıramayız." ifadelerini kullandı.
MİLLİ MARŞ OKUNURKEN SESSİZ KALMIŞLARDI
Avustralya'da düzenlenen Kadınlar Asya Kupası'na katılan İran Milli Kadın Futbol Takımı oyuncuları, oynadıkları bir maç öncesinde İran milli marşı okunurken sessiz kalmış ve durum İran'da tepkiyle karşılanmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, "Avustralya, İran Milli Kadın Futbol Takımı'nın, büyük ihtimalle öldürülecekleri İran'a geri gönderilmesine izin vererek korkunç bir insani hata yapıyor. Sayın Başbakan, onlara iltica hakkı verin. Siz vermezseniz ABD onları kabul edecektir." ifadelerini kullanmıştı.
Bunun üzerine Avustralya, 7 takım üyesinin ülkede kalmaya karar verdiğini ancak birinin son anda karar değiştirmesi nedeniyle 6 kişiye iltica hakkı”verildiğini açıklamıştı.
Ancak, Avustralya'da kalmaları için iltica hakkı verilen İran Milli Kadın Futbol Takımı'ndan bazı sporcular ülkesine dönme kararı almıştı.
FUTBOLCULAR GİZLİ BİR YERDE KALIYORDU
Sığınma talebinde bulunan kadın futbolcular, Brisbane kentinde gizli bir yerde tutuluyordu. Oyuncuların güvenliği Avustralya Federal Polisi tarafından sağlanıyordu.
Kadınların güvenliğine ilişkin endişeler, İran devlet medyasının geçen hafta futbolcuları “hain” ilan etmesinin ardından artmıştı.
İRAN YÖNETİMİNDEN “GERİ DÖNÜN” ÇAĞRISI
İran Dışişleri Bakanlığı Avustralya’nın sığınma girişimine tepki gösterdi. Bakanlık sözcüsü yaptığı açıklamada futbolculara “İran sizi açık kollarla bekliyor.” diyerek ülkeye dönmeleri çağrısında bulundu.
İran’da rejime yönelik muhalefetin sert biçimde bastırıldığı ve özellikle kadınlara yönelik uygulamaların sık sık eleştirildiği biliniyor.
Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, hükümetin kadınlara sığınma seçeneği sunmasının nedeninin İran’daki bu durum olduğunu söyledi.