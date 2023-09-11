Gökhan İnler tekrardan Beşiktaş'a: 1 yıllık anlaşma

Beşiktaş'ta transfer takviyesi için çalışmalar devam ediyor. 15 Eylül'de sona erecek olan transfer dönemi öncesi Siyah-beyazlı ekibin İsviçreli orta saha Gökhan İnler ile anlaştığı öne sürüldü.



TRT SPOR'un haberine göre, Beşiktaş'ın kulüpsüz olan Gökhan İnler ile 1 yıllık anlaşma sağladığı, sözleşme sonunda oyuncunun kulüpte sportif direktör olarak görev alacağı kaydedildi.



39 yaşındaki oyuncu son olarak 2016/17 sezonlarında siyah-beyazlı formayı giymiş, 30 resmi maçta 2 asistlik katkı sağlamıştı.



GÖKHAN İNLER'DEN JÜBİLE AÇIKLAMASI

Gökhan İnler, UEFA'nın MIP programına kabul edildi ve eğitimlerini tamamladıktan sonra sezon sonunda sportif direktör olarak göreve başlamayı hedefliyor.

Transferle ilgili konuşan Gökhan İnler, "Beşiktaş'a yeniden döneceğim için çok mutluyum. Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyorum. Sezon sonunda jübile yapmayı planlıyoruz. Bu maç Napoli ile olacak inşallah. Bu sezon futbolcu, önümüzdeki sezon ise sportif direktör olarak planlıyoruz" dedi.