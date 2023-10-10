Gökhan İnler, UEFA'nın eğitim programına seçildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre İnler, 90 kişinin başvurduğu eğitim programına İspanyol teknik adam Rafael Benitez'in referansıyla seçilen 30 isimden biri oldu.
İnler, MIP eğitim programı kapsamında 2 yıl boyunca Fransa ve İngiltere'de eğitim alacak.
İnler, birçok şampiyonluk elde ettiği kariyerinde Beşiktaş'ın yanı sıra Zürih, Udinese, Napoli, Leicester City, RAMS Başakşehir ve Adana Demirspor'da forma giydi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Spor
- Uefa
- Spor&Skor
- Ntv Spor