Göksel Gümüşdağ'dan Deniz Türüç açıklaması: Beşiktaş'tan resmi bir teklif yok

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Rams Başakşehir'de teknik direktörlük görevinden ayrılan Emre Belözoğlu'nun yerine Çağdaş Atan getirildi.

Başkan Göksel Gümüşdağ'ında katıldığı imza töreninde Çağdaş Atan resmi imzayı attı.

Törende gündeme dair açıklamalarda bulunan Gümüşdağ şu ifadeleri kullandı;

BERKAY ÖZCAN İLE 3 YILLIK YENİ SÖZLEŞME



Başkan Gümüşdağ, ismi Galatasaray ile anılan Berkay Özcan'ın sözleşmesini yarın (12 Eylül Salı) 3 yıl daha uzatacaklarını belirtti. Gümüşdağ ""Berkay Özcan'ın takımdan ayrılma gibi bir durumu yok." dedi.

LEO DUBOIS İDDİALARINA YANIT



Gümüşdağ, sarı kırmızılı takımın Fransız sağ beki Leo Dubois'nın tranfer edileceği iddialarıyla ilgili olarak ise "Bugüne kadar Galatasaray'daki Dubois ile ilgili bir transfer çalışmamız olmadı." yanıtını verdi.

"DENİZ TÜRÜÇ İÇİN BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ TEKLİF GELMEDİ"

Geçtiğimiz günlerde Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programına katılan Deniz Türüç Beşiktaş'a yeşil ışık yaktığını belirten açıklamalarda bulunmuştu.

Başkan Gümüşdağ konuyla ilgili "Deniz Türüç ile ilgili bir şeyden haberim yok. Medyada alınıyor, satılıyor. Çok sevdiğimiz bir oyuncu.

Çağdaş Atan çok sevdiğini ve sözleşmesinin uzatılmasını söyledi. Beşiktaş'tan teklif de gelmedi, görüşme de olmadı." ifadelerini kullandı.