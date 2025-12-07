Göksenin Köksal'ın maç sonu hareketi olay oldu, Galatasaray'a gönderme yaptı

Sarı-kırmızılı taraftarlar görüntülere tepki gösterirken, tecrübeli basketbolcudan maç sonu açıklama geldi.

“GALATASARAY'DA HERKES BÖYLE BİLSİN”

Yayıncı kuruluşa konuşan Göksenin Köksal, "Benim özelimde duygusal bir karşılaşma. 2006'dan bu yıla kadar Galatasaray’da oynadım, kaptanlığını yaptım. Orası benim yuvam. Bursaspor taraftarları bundan dolayı bana kızmasın. Ancak Bursaspor benim için çok özel bir kulüp. Bütün gücümle Bursaspor için bugünkü gibi ter dökeceğimden kimsenin kuşkusu olmasın. Ahmet Abi geldiğinden takım çok değişti. Son sözüm şu olsun... Galatasaray’da herkes bu bütçelerle kendi başarısızlığını bilsin." dedi.