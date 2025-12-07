Göksenin Köksal'ın maç sonu hareketi olay oldu, Galatasaray'a gönderme yaptı
07.12.2025 17:26
NTV - Haber Merkezi
Bursaspor Basketbol'da forma giyen Göksenin Köksal'ın Galatasaray maçı sonrası hareketi olay oldu.
Bursaspor Basketbol, Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında normal süresi 77-77'lik eşitlikle sonlanan maçta Galatasaray MCT Technic'i 91-87 mağlup etmişti.
2008/2009 sezonundan 2023/2024 sezonunun sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı terleten ve takım kaptanlığı yapan Göksenin Köksal, bu sezon başında ise Bursaspor ile anlaşmıştı.
Karşılaşmanın ardından galibiyet sevinci yaşayan Bursaspor'da Göksenin Köksal'ın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.
34 yaşındaki basketbolcu, Galatasaray maçı sonrası taraftarlara üçlü çektirdi ve zaferi coşkuyla kutladı.
Bursaspor Basketbol Takımı, maç sonunda böyle sevinç yaşadı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar görüntülere tepki gösterirken, tecrübeli basketbolcudan maç sonu açıklama geldi.
“GALATASARAY'DA HERKES BÖYLE BİLSİN”
Yayıncı kuruluşa konuşan Göksenin Köksal, "Benim özelimde duygusal bir karşılaşma. 2006'dan bu yıla kadar Galatasaray’da oynadım, kaptanlığını yaptım. Orası benim yuvam. Bursaspor taraftarları bundan dolayı bana kızmasın. Ancak Bursaspor benim için çok özel bir kulüp. Bütün gücümle Bursaspor için bugünkü gibi ter dökeceğimden kimsenin kuşkusu olmasın. Ahmet Abi geldiğinden takım çok değişti. Son sözüm şu olsun... Galatasaray’da herkes bu bütçelerle kendi başarısızlığını bilsin." dedi.