Gol, 90+11'de geldi. Fenerbahçe, Beşiktaş'ı mağlup etti
05.04.2026 18:51
Son Güncelleme: 05.04.2026 22:30
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, son dakikada bulduğu golle Beşiktaş'ı yendi.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 90+11. dakikada penaltıdan Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Bu skorun ardından üst üste 2. kez kazanan Fenerbahçe, 63 puanla 2. sırada yer aldı. Sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e düşürdü. İki maçllık galibiyet serisi sona eren Beşiktaş ise 52 puanla 4. basamakta yer buldu.
Fenerbahçe, gelecek hafta Kayserispor deplasmanına çıkacak. Beşiktaş ise Antalyaspor'u ağırlayacak.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
TEDESCO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ligde son oynadıkları Gaziantep FK maçına göre ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.
İtalyan teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Gaziantep FK maçında ilk 11'de değerlendirdiği Levent Mercan, Yiğit Efe Demir ve Sidiki Cherif'i yedek soyundurdu.
Genç çalıştırıcı, bu isimlerin yerine kaptan Milan Skriniar, Nelson Semedo ve Anderson Talisca'yı ilk 11'de sahaya sürdü.
Beşiktaş karşısında 4-2-3-1 sistemiyle sahaya çıkan Tedesco, kalede Ederson Moraes'i oynatırken, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta ikilide Matteo Guendouzi ile N'Golo Kante'yi kullanan 40 yaşındaki teknik adam, hücumda Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Anthony Musaba'yı görevlendirdi. Tedesco, gol yollarında ise Anderson Talisca'ya şans tanıdı.
Fenerbahçe'de Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif ise yedek soyundu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco.
YALÇIN, 11'İNİ BOZMADI
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, oynadıkları son Kasımpaşa maçının ilk 11'ini bozmadı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Chobani Stadı'nda oynanan derbiye Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Kristjan Asllani, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh ile başladı.
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Devis Vasquez, Milot Rashica, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.
Deneyimli teknik adam, ligde son olarak Kasımpaşa ile oynanan ve 2-1 kazanılan mücadelenin ilk 11'ini, Fenerbahçe karşısında da sahaya sürdü.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın.
FENERBAHÇE, SÜPER LİG'DE İLK KEZ 11 YABANCIYLA ÇIKTI
Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında sahaya 11 yabancı futbolcuyla çıktı.
Sarı-lacivertliler, ilk defa Domenico Tedesco yönetiminde Süper Lig'de 11 yabancıyla sahada yer aldı.
Fenerbahçeli futbolcular, maç öncesi takım halinde fotoğraf çektirdi.
EMİRHAN TOPÇU, 5 MAÇIN ARDINDAN KADRODA
Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Emirhan Topçu, 5 maç sonra kadroda kendine yer buldu.
Ligin 23. haftasında oynanan Göztepe mücadelesinde sakatlanan Emirhan, Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta kadroya girememişti.
Süper Lig'e verilen milli arada takımla çalışmalara başlayan 25 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe derbisinde yedek soyundu.
SKRINIAR 1 BUÇUK AY SONRA SAHADA
Fenerbahçe'nin takım kaptanı Milan Skriniar, 1,5 ay sonra formasına kavuştu.
Bu sezon gösterdiği istikrarlı ve başarılı performansıyla beğeni toplayan yıldız oyuncu, 19 Şubat tarihinde Nottingham Forest ile oynanan müsabakada sakatlık yaşamıştı.
Sakatlığının ardından 7 resmi müsabakada oynayamayan Skriniar, Beşiktaş derbisiyle sahalara döndü.
BEŞİKTAŞ'TA 5 İSMİN İLK FENERBAHÇE DERBİSİ
Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk 11'de şans verdiği 5 futbolcu, Fenerbahçe karşısında ilk kez forma giydi.
Beşiktaş'ta devre arasında takıma dahil olan Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Kristjan Asllani, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlı formayla ilk defa sarı-lacivertlilere rakip oldu.
Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlı formayla ilk kez Fenerbahçe derbisine çıktı.
LEVENT MERCAN MAÇ KADROSUNDA
Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Levent Mercan, Beşiktaş maçı kadrosuna alındı.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle derbi kadrosunda olup olmayacağı maç saatinde belli olacak Levent, Domenico Tedesco'nun kararıyla kadroya alındı.
Levent Mercan, maça yedek kulübesinde başladı.
SEMEDO 4 MAÇ SONRA
Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Nelson Semedo, 4 maç aranın ardından forma giydi.
Ligde Antalyaspor ile oynanan müsabakada yaşadığı sakatlık nedeniyle formasından uzak kalan Semedo, kupada Gaziantep FK ile ligde sırasıyla Samsunspor, Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK müsabakalarını kaçırmıştı.
32 yaşındaki Portekizli oyuncu, 1 ayı aşkın sürenin ardından derbiyle formasına kavuştu.
FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde tek oyuncusundan faydalanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak hazır durumda olmayan Edson Alvarez, önemli maçta takımını yalnız bıraktı.
FENERBAHÇE'DE ÜÇ İSMİN İLK BEŞİKTAŞ DERBİSİ
Fenerbahçe'de 3 oyuncu, ilk kez Beşiktaş derbisinin heyecanını yaşadı.
Sarı-lacivertlilerde Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante, ilk kez bir Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe formasıyla sahaya çıktı.
Sidiki Cherif ve Mert Günok ise müsabakaya yedek kulübesinde başladı.
Fenerbahçeli Kante ve Beşiktaşlı Oh'un ikili mücadelesi.