Gol, 90+11'de geldi. Fenerbahçe, Beşiktaş'ı mağlup etti

05.04.2026 18:51

Son Güncelleme: 05.04.2026 22:30

Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, son dakikada bulduğu golle Beşiktaş'ı yendi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

 

Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

 

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 90+11. dakikada penaltıdan Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

 

Bu skorun ardından üst üste 2. kez kazanan Fenerbahçe, 63 puanla 2. sırada yer aldı. Sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e düşürdü. İki maçllık galibiyet serisi sona eren Beşiktaş ise 52 puanla 4. basamakta yer buldu.

 

Fenerbahçe, gelecek hafta Kayserispor deplasmanına çıkacak. Beşiktaş ise Antalyaspor'u ağırlayacak.

 

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

22:05
PENALTIDAN GOL GELDİ
90+11. Dakika: Fenerbahçe 1-0 önde. Penaltıda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, takımını öne geçiren golü kaydetti.
Reuters
22:04
PENALTI
90+6. Dakika: Fenerbahçe penaltı kazandı. Rakip ceza sahasına gönderilen uzun topa hareketlenen Dorgeles Nene, Beşiktaşlı Agbadou'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi.
Reuters
21:22
GOL İPTAL EDİLDİ
56. Dakika: Fenerbahçe'nin golü iptal edildi. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahasına yapılan ortaya Gökhan Sazdağı'nın ters kafa vuruşu ağlarla buluştu ve sarı-lacivertliler öne geçti. Ancak sonrasında yapılan VAR kontrolünün ardından gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
NTV
21:10
İKİNCİ DEVRE BAŞLADI, DEĞİŞİKLİK
Derbide ikinci yarı başladı. Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Murillo, devrenin hemen başında yerini Gökhan Sazdağı'na bıraktı.
Reuters
20:50
İLK DEVRE BİTTİ
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ilk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Reuters
20:24
ASENSIO SAKATLANDI
24. Dakika: Fenerbahçe'de sakatlanan Marco Asensio, yerini Fred'e bıraktı.
Anadolu Ajansı
20:08
BU KEZ BEŞİKTAŞ FIRSAT YAKALADI
7. Dakika: Bu kez de Beşiktaş gole yaklaştı. Kendi yarı alanında topu kapan ve Fenerbahçe ceza sahasına kadar giren Olaitan'ın vuruşunda savunma araya girdi.
Anadolu Ajansı
20:02
DERBİ, POZİSYONLA BAŞLADI
1. Dakika: Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Asensio'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Nene'nin rakibini çalımladıktan sonra vuruşu direğin yanından auta gitti.
Reuters
20:00
İLK DÜDÜK GELDİ
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi başladı.
Reuters
19:30
YALÇIN: "KAZANMAYA YÖNELİK PLAN HAZIRLADIK"
Sergen Yalçın: "Milli ara normal bir ara gibi değildi, biraz uzun sürdü. Oyuncularla 2-3 gün çalışma fırsatı bulduk. Oyuncular buna alışık, problem olacağını sanmıyorum. Derbiler her zaman zordur, iyi hazırlandık. Rakibe göre plan belirledik. Kazanmaya yönelik plan belirledik. Beşiktaş olarak hazırız."
IHA
19:26
TEDESCO: "NASIL OYNAMAMIZ GEREKTİĞİNİ BİLİYORUZ"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco: "Birkaç şey var dikkatimizi çeken. Bir takımla, birden çok kez oynuyorsanız, teknik direktörü değişmediyse dikkatinizi çeken şeyler oluyor. Bir takımla 3 kez oynamak ve hocasının aynısı olması denk gelen bir şey değil. Dikkatimizi çeken şeyler var. İki takım da ara transferde değişti. Onlar aynı stilde oynuyorlar. İkinci toplarda ve geçişte güçlüler. Biz nasıl oynamamız gerektiğini biliyoruz. Kendi takımımıza odaklanıyoruz."
Anadolu Ajansı
19:25
YILMAZ: "3 PUAN İÇİN GELDİK"
Beşiktaşlı Kartal Kayra Yılmaz: "Bugün güzel bir karşılaşma bizi bekliyor. 3 puan için buraya geldik."
Anadolu Ajansı
19:12
DEMİR: "MAÇIN ÖNEMİ ARTTI"
Fenerbahçeli Yiğit Efe Demir: "Maçın anlam ve önemini herkes biliyor. İçeride de konuşuyoruz yerli ya da yabancı olarak bu önemi. Trabzonspor-Galatasaray maçı sonrası zaten bu maçın önemi artmıştır. Biz maç maç gidiyoruz."
Anadolu Ajansı
18:51
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Asensio, Musaba, Nene, Talisca. Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Oh.
Anadolu Ajansı

TEDESCO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

 

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ligde son oynadıkları Gaziantep FK maçına göre ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

 

İtalyan teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Gaziantep FK maçında ilk 11'de değerlendirdiği Levent Mercan, Yiğit Efe Demir ve Sidiki Cherif'i yedek soyundurdu.

 

Genç çalıştırıcı, bu isimlerin yerine kaptan Milan Skriniar, Nelson Semedo ve Anderson Talisca'yı ilk 11'de sahaya sürdü.

 

Beşiktaş karşısında 4-2-3-1 sistemiyle sahaya çıkan Tedesco, kalede Ederson Moraes'i oynatırken, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta ikilide Matteo Guendouzi ile N'Golo Kante'yi kullanan 40 yaşındaki teknik adam, hücumda Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Anthony Musaba'yı görevlendirdi. Tedesco, gol yollarında ise Anderson Talisca'ya şans tanıdı.

 

Fenerbahçe'de Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif ise yedek soyundu.

Reuters

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco.

YALÇIN, 11'İNİ BOZMADI

 

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, oynadıkları son Kasımpaşa maçının ilk 11'ini bozmadı.

 

Siyah-beyazlı futbol takımı, Chobani Stadı'nda oynanan derbiye Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Kristjan Asllani, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh ile başladı.

 

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Devis Vasquez, Milot Rashica, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

 

Deneyimli teknik adam, ligde son olarak Kasımpaşa ile oynanan ve 2-1 kazanılan mücadelenin ilk 11'ini, Fenerbahçe karşısında da sahaya sürdü.

Anadolu Ajansı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın.

FENERBAHÇE, SÜPER LİG'DE İLK KEZ 11 YABANCIYLA ÇIKTI

 

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında sahaya 11 yabancı futbolcuyla çıktı.

 

Sarı-lacivertliler, ilk defa Domenico Tedesco yönetiminde Süper Lig'de 11 yabancıyla sahada yer aldı.

Reuters

Fenerbahçeli futbolcular, maç öncesi takım halinde fotoğraf çektirdi.

EMİRHAN TOPÇU, 5 MAÇIN ARDINDAN KADRODA

 

Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Emirhan Topçu, 5 maç sonra kadroda kendine yer buldu.

 

Ligin 23. haftasında oynanan Göztepe mücadelesinde sakatlanan Emirhan, Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta kadroya girememişti.

 

Süper Lig'e verilen milli arada takımla çalışmalara başlayan 25 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe derbisinde yedek soyundu.

 

SKRINIAR 1 BUÇUK AY SONRA SAHADA

 

Fenerbahçe'nin takım kaptanı Milan Skriniar, 1,5 ay sonra formasına kavuştu.

 

Bu sezon gösterdiği istikrarlı ve başarılı performansıyla beğeni toplayan yıldız oyuncu, 19 Şubat tarihinde Nottingham Forest ile oynanan müsabakada sakatlık yaşamıştı.

 

Sakatlığının ardından 7 resmi müsabakada oynayamayan Skriniar, Beşiktaş derbisiyle sahalara döndü.

 

BEŞİKTAŞ'TA 5 İSMİN İLK FENERBAHÇE DERBİSİ

 

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk 11'de şans verdiği 5 futbolcu, Fenerbahçe karşısında ilk kez forma giydi.

 

Beşiktaş'ta devre arasında takıma dahil olan Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Kristjan Asllani, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlı formayla ilk defa sarı-lacivertlilere rakip oldu.

Reuters

Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlı formayla ilk kez Fenerbahçe derbisine çıktı.

LEVENT MERCAN MAÇ KADROSUNDA

 

Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Levent Mercan, Beşiktaş maçı kadrosuna alındı.

 

Yaşadığı sakatlık nedeniyle derbi kadrosunda olup olmayacağı maç saatinde belli olacak Levent, Domenico Tedesco'nun kararıyla kadroya alındı.

 

Levent Mercan, maça yedek kulübesinde başladı.

 

SEMEDO 4 MAÇ SONRA

 

Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Nelson Semedo, 4 maç aranın ardından forma giydi.

 

Ligde Antalyaspor ile oynanan müsabakada yaşadığı sakatlık nedeniyle formasından uzak kalan Semedo, kupada Gaziantep FK ile ligde sırasıyla Samsunspor, Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK müsabakalarını kaçırmıştı.

 

32 yaşındaki Portekizli oyuncu, 1 ayı aşkın sürenin ardından derbiyle formasına kavuştu.

 

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

 

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde tek oyuncusundan faydalanamadı.

 

Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak hazır durumda olmayan Edson Alvarez, önemli maçta takımını yalnız bıraktı.

 

FENERBAHÇE'DE ÜÇ İSMİN İLK BEŞİKTAŞ DERBİSİ

 

Fenerbahçe'de 3 oyuncu, ilk kez Beşiktaş derbisinin heyecanını yaşadı.

 

Sarı-lacivertlilerde Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante, ilk kez bir Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe formasıyla sahaya çıktı.

 

Sidiki Cherif ve Mert Günok ise müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

Anadolu Ajansı

Fenerbahçeli Kante ve Beşiktaşlı Oh'un ikili mücadelesi.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram