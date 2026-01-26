Gol düellosunda kazanan yok. Eyüpspor ile Beşiktaş yenişemedi
26.01.2026 11:18
Son Güncelleme: 26.01.2026 22:01
Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında karşılaştığı Eyüpspor ile berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında ikas Eyüpspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
Beşiktaş'ın gollerini 6. dakikada Orkun Kökçü ve 76. dakikada Cengiz Ünder kaydetti. Ev sahibi Eyüpspor'un sayıları ise 57. dakikada Umut Bozok ve 65. dakikada penaltıdan Emre Akbaba ile geldi.
Eyüpspor'un 21. dakikada Umut Bozok ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Bu skorun ardından puanını 33 yapan Beşiktaş, beşinci sırada yer aldı. Üst üste ikinci kez berabere kalan Eyüpspor ise 15 puanla 16. basamakta yer buldu.
Siyah-beyazlılar, gelecek hafta Konyaspor'u ağırlayacak. Eyüpspor ise Alanyaspor deplasmanına çıkacak.
Beşiktaşlı Milot Rashica ile Eyüpsporlu Umut Meraş'ın ikili mücadelesi.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
EYÜPSPOR 2-2 BEŞİKTAŞ
1' Maç başladı.
4' İlk tehlike Eyüpspor'dan! Sağ kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Metehan'ın dar açıdan karşı karşıya pozisyonda vuruşunu kaleci Ersin kurtardı.
6' GOL! Beşiktaş 1-0 önde! Eyüpspor kalecisi Jankat'ın kısa pası önüne düşen Orkun Kökçü'nün uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti ve skor 1-0'a geldi.
13' Beşiktaş 2. gole yaklaştı! Ceza sahası dışında topla buluşan Emirhan Topçu'nun sert şutunu kaleci Jankat güçlükle kurtardı.
18' Beşiktaş tehlikesi! Sağ kanattan gelişen atakta Rashica'nın ceza sahası içine yaptığı ortayı tamamlamak isteyen El Bilal Toure'nin şutu üstten auta gitti.
21' GOL! Eyüpspor eşitliği yakaladı! Beşiktaş ceza sahasına havalandırılan topa Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, Djalo ve Eyüpsporlu Emir yükseldi. Ersin'in boşa çıkmasının ardından meşin yuvarlak kale önündeki Umut Bozok'un önüne düştü. Tek vuruş yapan Bozok, takımına 1-1'lik eşitliği getirdi.
24' GOL İPTAL! Eyüpspor'un Umut Bozok ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı.
52' DİREK! Eyüpspor eşitliğe çok yaklaştı! Sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortaya yükselen Metehan'ın kafa vuruşu üst direkten döndü. Dönen topu Pintor tamamlamak istedi ancak kaleci Ersin, meşin yuvarlağın sahibi oldu.
53' BİR DİREK DAHA! Eyüpspor yarı alanında topla buluşan Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahası dışından çektiği şut, üst direkten oyun alanına geri döndü.
57' GOL! Eyüpspor skoru eşitledi! Ceza sahası dışında topla buluşan Umut Bozok'un sert şutu fileleri sarstı ve skor 1-1'e geldi.
63' PENALTI! Eyüpspor penaltı kazandı! Ceza sahasının solunda topla buluşan Pintor, Taylan Bulut'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi.
65' GOL! Eyüpspor geri döndü! Penaltıda topun başına geçen Emre Akbaba, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.
76' GOL! Beşiktaş beraberliği yakaladı! Sol kanattan gelişen atakta Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahası içine gönderdiği topu Cengiz Ünder tamamladı ve skor 2-2 oldu.
89' DİREK! Beşiktaş'ın kazandığı frikikte topun başına geçen Cengiz Ünder'in direkt kaleye vuruşunda top, direkten oyun alanına geri döndü.
Beşiktaş'taki ilk golünü Eyüpspor'a atan Orkun Kökçü'nün sevinci.
YALÇIN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde Kayserispor ile oynanan son maça göre 3 değişiklik yaptı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadelede siyah-beyazlı ekip Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Milot Rashica, Vaclav Cerny, Jota Silva ve El Bilal Toure ilk 11'iyle sahaya dizildi.
Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Emir Yaşar, Emre Bilgin, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı, Devrim Şahin, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.
Teknik direktör Sergen Yalçın, Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor ile İstanbul'da oynanan ve 1-0 kazandıkları mücadeleye göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.
Tecrübeli teknik adam, sağ bekte Gökhan Sazdağı'nı kulübeye çekerken Taylan Bulut'a ilk 11'de şans verdi. Sarı kart cezalısı Felix Uduokhai'nin yerine kart cezasını tamamlayan Tiago Djalo 11'e dönerken, takımdan ayrılacağı konuşulan Tammy Abraham'ın yerine ise Jota Silva formasına kavuştu.
Abraham'ın yokluğunda El Bilal Toure, santrfor mevkisinde görevlendirildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın.
ABRAHAM KADRODA YOK
Beşiktaş'ta gün içerisinde bonservisi Roma'dan alınan Tammy Abraham, Eyüpspor maçının kadrosunda yer almadı.
Siyah-beyazlı takımdan ayrılacağı konuşulan İngiliz santrforun yerine eflatun-sarılı ekibe karşı rakip kaleye en yakın olarak El Bilal Toure oynadı.
Abraham, Beşiktaş formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 26 maçta 13 kez rakip ağları sarsmıştı.
JOTA SILVA 3 MAÇ SONRA 11'DE
Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Jota Silva, ligde 3 maç sonra ilk 11'de yer aldı.
Sezonun ilk yarısında son olarak Gaziantep FK karşısında ilk 11'de görev yapan Portekizli oyuncu, yaşadığı sakatlıktan dolayı Trabzonspor ve Çaykur Rizespor maçlarında formasından uzak kaldı.
Jota Silva, geçen hafta oynanan müsabakada 79. dakikada Vaclav Cerny'nin yerine oyuna dahil olmuştu.
Beşiktaş takımı, maç öncesi fotoğraf çektirdi.
KULÜBE YERLİLERE EMANET
Beşiktaş'ın Eyüpspor ile deplasmanda oynadığı maçta kulübe yerli oyunculara emanet edildi.
Siyah-beyazlılarda yedek kulübesinde Emir Yaşar, Emre Bilgin, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı, Devrim Şahin, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.
Ayrıca kulübede bulunan 9 yedek oyuncudan 6'sı ise Beşiktaş altyapısında yetişen isimler olarak göze çarptı.
Beşiktaş'ın yedek kulübesi.
İLK 11'LER
ikas Eyüpspor: Jankat, Talha, Onguene, Emir, Umut, Legowski, Baran Ali, Taşkın, Metehan, Pintor, Umut Bozok.
Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal Kayra, Orkun, Cerny, Rashica, Jota Silva, El Bilal Toure.