Gol sevinçleriyle Süper Lig'e damga vurmuştu, şimdilerde ise hayır kurumu işletiyor

"İNSANLARA İKİNCİ BİR ŞANS VERMEK İSTİYORUM"

Bu durumun vakfı kurmak için kendisine ilham olduğunu da belirten eski futbolcu, "Bu vakfı da bu durumu yaşayan insanlar için kurdum. Şu an yapmaya çalıştığım bir yetimhane kurmak. Çocukları sokaktan kurtarmak ve onlara ikinci bir şans vermek. " dedi.

"ÇOCUKLARIN YÜZÜNDEKİ GÜLÜMSEME HER ŞEYE DEĞER"

Çocukları futbola teşvik etmeye çalıştığını da söyleyen Lua Lua, "Kongo'nun farklı bölgelerinde bir futbol turnuvası düzenliyorum. 12 farklı takım oluşturuyor ve onların tüm ekipmanlarını karşılıyorum. Maçlara da Kongolu efsane futbolcuları çağırıyorum. Onlar çocuklarla konuşuyor ve çocuklara ilham oluyorlar. Bunun sonunda elde ettiğim en güzel şey ise çocukların yüzündeki gülümseme. Onlarla çalışmak, onlara yardımcı olmak... Bunlar beni mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

"BAŞKAN ADAYIYIM"

Ülkedeki genç futbol liginin federasyon başkan adayı olduğunu da belirten Lua Lua, "Düzenlediğim turnuva çocuklara umut veriyor. Ülkemizdeki 'Genç Futbol Ligi'nin federasyon başkanı olmak için adaylığımı açıkladım. Eğer kazanırsam yeni bir lig kuracağım ve çocukların daha iyi eğitim almalarını sağlayacağım. Avrupa'daki gibi bir eğitim sürecine ulaşmaları için çalışacağım." diyerek röportajı sonlandırdı.