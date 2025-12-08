Gol sevinçleriyle Süper Lig'e damga vurmuştu, şimdilerde ise hayır kurumu işletiyor
08.12.2025 11:40
NTV - Haber Merkezi
Eski futbolcu Lomana Lua Lua, ülkesindeki yetim çocukların tekrar topluma kazandırılması için vakıf kurdu.
1 Temmuz 2012 tarihinde İngiliz ekibi Blackpool'dan Kardemir Karabükspor'a transfer olan Lomana Lua Lua, gösterdiği performansla birlikte futbolseverlerin sevgilisi olmuştu.
Saha içindeki çalımları ve attığı gollerin ardından yaptığı akrobatik gol sevinçleriyle birlikte bir ikon haline gelen Demokratik Kongolu eski futbolcu, daha sonra Çaykur Rizespor, Akhisar Belediyespor ve Şanlıurfaspor'un formalarını da terletmişti.
22 Ocak 2020 tarihinde profesyonel kariyerini noktalayan 44 yaşındaki Lua Lua, ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin kalkınması için kolları sıvadı.
VAKIF KURDU
Yetim ve savunmasız çocukların topluma kazandırılması için "Lua Lua Vakfı" adında bir vakıf kuran eski futbolcu, amaçlarını İngiliz gazetesi Chronicle Live'e anlattı.
Demokratik Kongolu eski futbolcu, "Milli takımın formasını giymek için ülkeme geldiğimde vakıf kurma fikri aklıma gelmişti. Bu hayatta çok şey kazandım, bazen bu parayı boşa da harcadım. Sadece bir defa giydiğim ayakkabılara büyük paralar verdiğimi hatırlıyorum. Bu para ülkemde büyük bir fark yaratabilir." ifadeleriyle vakfın kuruluş sürecini anlattı.
"BURADA PARA OLMADAN HASTANEYE BİLE GİDEMEZSİN"
Ülkedeki yaşam şartlarının Avrupa kıtasındaki herhangi bir ülkeye göre çok daha zor olduğunu söyleyen Lua Lua, "Özellikle öksüzlere ve yetimhanelere yardım etmek istiyorum. Buradaki insanların durumu Avrupa'dakinden çok farklı. Burada hastaneye gittiğinizde bazen doktorlar sizi tedavi etmez. Çünkü paranız yoktur. Eğer tedavi olursanız da paranızı ödemeden hastaneden çıkamazsınız." dedi.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 2024 yılında yayımlanan "Global Sağlık İndeksi" adlı listede 154. sırada yer aldı.
"İNSANLARA İKİNCİ BİR ŞANS VERMEK İSTİYORUM"
Bu durumun vakfı kurmak için kendisine ilham olduğunu da belirten eski futbolcu, "Bu vakfı da bu durumu yaşayan insanlar için kurdum. Şu an yapmaya çalıştığım bir yetimhane kurmak. Çocukları sokaktan kurtarmak ve onlara ikinci bir şans vermek. " dedi.
"ÇOCUKLARIN YÜZÜNDEKİ GÜLÜMSEME HER ŞEYE DEĞER"
Çocukları futbola teşvik etmeye çalıştığını da söyleyen Lua Lua, "Kongo'nun farklı bölgelerinde bir futbol turnuvası düzenliyorum. 12 farklı takım oluşturuyor ve onların tüm ekipmanlarını karşılıyorum. Maçlara da Kongolu efsane futbolcuları çağırıyorum. Onlar çocuklarla konuşuyor ve çocuklara ilham oluyorlar. Bunun sonunda elde ettiğim en güzel şey ise çocukların yüzündeki gülümseme. Onlarla çalışmak, onlara yardımcı olmak... Bunlar beni mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.
"BAŞKAN ADAYIYIM"
Ülkedeki genç futbol liginin federasyon başkan adayı olduğunu da belirten Lua Lua, "Düzenlediğim turnuva çocuklara umut veriyor. Ülkemizdeki 'Genç Futbol Ligi'nin federasyon başkanı olmak için adaylığımı açıkladım. Eğer kazanırsam yeni bir lig kuracağım ve çocukların daha iyi eğitim almalarını sağlayacağım. Avrupa'daki gibi bir eğitim sürecine ulaşmaları için çalışacağım." diyerek röportajı sonlandırdı.