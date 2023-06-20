Golden Boy Ödülleri | Arda Güler Avrupa'nın en iyisi olmaya aday

2003'ten bu yana verilen Golden Boy ödülü için 2023 adayları açıklandı.



Açıklanan 100 kişilik listede Arda Güler de yer alırken listenin ilk sırasında Bayern Münih'ten Jamal Musiala yer aldı.

Listede ikinci sırada Real Madrid'in yeni yıldızı Jude Bellingham, üçüncü sırada ise Barcelona'dan Gavi kendine yer buldu.



İtalya'da yayın yapan Tuttosport tarafından verilen Golden Boy ödülünü son iki senede Barcelona futbolcuları kazandı. 2022'de Gavi, 2021'de ise Pedri ödülün sahibi oldu.



Fenerbahçe formasıyla bu sezon 35 maçta süre alan Güler, 6 gol ve 7 asist kaydetti.