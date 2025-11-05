Golden State Warriors kalesini korumaya devam ediyor: "118-107"
NBA'de Golden State Warriors, Phoenix Suns'ı 118-107 mağlup etti ve bu sezon evinde oynadığı tüm maçları kazanmış oldu.
NBA'de Batı Konferansı ekibi Golden State Warriors, evinde Phoenix Suns'ı ağırladı.
Stephen Curry'nin 28 sayıyla yıldızlaştığı maçta kazanan 118-107'lik skorla ev sahibi oldu.
Warriors, benchten gelen oyuncularından toplam 63 sayı buldu ve bu sezon evinde çıktığı tüm maçları kazanmış oldu.
Suns'ta ise Devin Booker karşılaşmayı 38 sayıyla tamamladı ve maçın en skorer oyuncusu oldu.
Phoenix Suns oyuncusu Mark Williams, karşılaşmayı 16 sayı ve 16 ribaund ile tamamlayarak "double-double" yaptı.