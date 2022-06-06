Golden State Warriors, NBA finaline denge getirdi

Batı Konferansı şampiyonu Warriors, Doğu Konferansı şampiyonu Celtics ile karşılaştığı serinin 2. maçını, 3. çeyrekteki etkili (35-14) performansıyla kazandı.



Ev sahibi Warriors'ı galibiyete, 29 sayı, 6 ribaunt, 3 top çalmayla oynayan Stephen Curry taşıdı. Kenardan oyuna giren Jordan Poole ise17 sayılık katkıda bulundu.



Yüzde 37,5 saha içi isabet oranıyla maçı tamamlayan Celtics'te Jayson Tatum 28 sayı, 6 ribaunt, Jaylen Brown da 17 sayı, 6 ribauntla mücadele etti.



Serinin 3 ve 4. karşılaşması Celtics'in sahasında oynanacak.

