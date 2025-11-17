Golden State Warriors, New Orleans Pelicans'ı rahat geçti

NBA'de sezona 8 galibiyet ve 6 mağlubiyetle başlayan Golden State Warriors, çıktığı 12 maçta sadece 2 galibiyet alabilen New Orleans Pelicans'ın konuğu oldu.

Konuk ekip, daha birinci çeyreğinde 16 sayılık fark yakaladığı mücadeleyi 124-106 kazandı.

Moses Moody, karşılaşmayı 32 sayıyla tamamlayarak kariyer rekorunu kırdı ve galibiyetin mimarı oldu. 23 yaşındaki oyuncu, birinci çeyrek sırasında tam yedi üçlük attı ve kulüp rekorunu kırdı.

New Orleans Pelicans'ta ise Trey Murphy'nin attığı 20 sayı mağlubiyetin önüne geçemedi.