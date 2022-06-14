Golden State Warriors şampiyonluğa göz kırptı

Golden State Warriors, Boston Celtics'i 104-94 yendi ve seride 3-2 öne geçti. Andrew Wiggins ve Klay Thompson, Warriors'ın kilit isimleri olurken; bu ikili toplam 47 sayı kaydetti.



Golden State Warriors maça hızlı başlarken; Draymond Green hem savunmada hem de hücumdaki performansıyla ev sahibi ekibe önemli katkı yaptı. Konuk Boston Celtics ise ilk periyotta üçlük kaydedemedi. Ev sahibi Golden State Warriors, ilk çeyreği de 27-16 önde kapattı.



İkinci periyoda etkili başlayan Boston Celtics, Marcus Smart ve Jason Tatum'un sayılarıyla maça tutunmaya çalıştı. Buna karşın Celtics'in şut yüzdesi düşük kaldı ve Golden State Warriors ilk yarıyı 51-39 önde tamamladı.



İkinci yarıya etkili başlayan taraf Boston Celtics oldu. Golden State Warriors'ı oynatmayan Celtics, Jayson Tatum önderliğinde üst üste üçlükler buldu ve bir ara öne geçti. Ancak Boston Celtics’in top kayıplarının ardından Golden State ritm buldu ve oyuna ağırlığını koydu. Üst üste 14 üçlük kaçıran ev sahibinde sahneye çıkan Klay Thompson ve Andrew Wiggins ikilisi, buldukları basketler ile Warriors'ı taşıyan isimler oldu. Üçüncü periyotta Jordan Poole bitime saliseler kala üçlük atışından isabet buldu ve Golden State’in final periyoduna 75-74 önde gitmesini sağladı.



Son çeyrekte sazı eline alan Golden State Warriors, sert savunmasıyla da dikkat çekti. Andrew Wiggins, hem ribaundlarda hem de bulduğu sürpriz sayılar ile Golden State Warriors'ın galibiyetinde kilit isim oldu.



Boston Celtics'in final periyodunun ilk sekiz buçuk dakikasında sadece beş sayı kaydedebilmesi dikkat çekti. 27 kaydeden Jayson Tatum, Boston Celtics'in ve maçın en skorer ismi oldu.



Golden State'te Andrew Wiggins 26, Klay Thompson ise 21 sayı üretti. Wiggins ayrıya 13 ribauntla takımını galibiyete taşıyan isim oldu.



STEPHEN CURRY'NIN ÜÇLÜK SERİSİ SONA ERDİ



Golden State Warriors'ta ise Stephen Curry maçı üçlük atamadan tamamladı. Boston Celtics karşısında 0/9 üçlük isabeti ile üçlük bulamayan Stephen Curry’nin 132 play-off maçı üst üste üçlük atma serisi sonlandı. Ayrıca üst üste 233 maçtır üçlük isabeti bulma serisi de sonlandı.



Serinin beşinci karşılaşması perşembe gecesi (17 Haziran) Boston Celtics’in ev sahipliğinde TD Garden’da oynanacak.



Draymond Green, Klay Thompson ve Stephen Curry üçlüsü bu galibiyetle birlikte NBA finallerinde 20. galibiyete ulaştı. Bu üçlü son 30 yılda birlikte galibiyet elde eden San Antonio'lu Tim Duncan, Tony Parker ve Manu Ginobili'yi (19) geçti.