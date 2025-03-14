Golden State Warriors'tan 6 maçlık seri

NBA'de normal sezon 5 karşılaşma ile devam etti.

Golden State Warriors, Chase Center'da karşılaştığı Sacramento Kings'i 130-104'lük skorla mağlup etti ve üst üste 6, toplamda 38. galibiyetini elde etti. Warriors'ta Draymond Green 23 sayı, Jonathan Kuminga 18 sayı ve Moses Moody de 17 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Golden State Warriors'ın yıldız basketbolcusu Stephen Curry ise müsabakada bulduğu iki üçlükle NBA tarihinde 4 bin üçlük barajını geçen ilk basketbolcu oldu. Ligdeki 32. yenilgisini alan Sacramento'da ise DeMar DeRozan 23 sayı, 7 asist ve Keon Ellis de 18 sayıyla mücadele etti.



DONCİC'İN 45 SAYISI LAKERS'A YETMEDİ



Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da oynadığı Los Angeles Lakers'ı 126-106 yenerek, 37. galibiyetini kazandı. Milwaukee'de Giannis Antetokounmpo 24 sayı, Brook Lopez 23 sayı, Damian Lillard ile Kevin Porter Jr. da 22'şer sayıyla katkı verdi. Bu sezonki 34. mağlubiyetini alan Lakers'ta ise Luka Doncic 45 sayı, 11 ribaund ve Austin Reaves da 28 sayılık performans sergiledi.



NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:



Detroit Pistons: 125 - Washington Wizards: 129

Milwaukee Bucks: 126 - Los Angeles Lakers: 106

Chicago Bulls: 116 - Brooklyn Nets: 110

New Orleans Pelicans: 93 - Orlando Magic: 113

Golden State Warriors: 130 - Sacramento Kings: 104