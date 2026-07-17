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Golünü attı, Icardi sevinci yaptı. Galatasaray'dan gol yağmuru

17.07.2026 22:56

Son Güncelleme: 17.07.2026 23:17

Golünü attı, Icardi sevinci yaptı. Galatasaray'dan gol yağmuru
Anadolu Ajansı

Galatasaraylı futbolcular maçtan önce toplu fotoğraf çekildi.

Batuhan Durmuş
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Galatasaray hazırlık maçında gol oldu yağdı. Genç futbolcunun gol sevinci maça damga vurdu.

Ümraniyespor ile Galatasaray takımları yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki özel maçta Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda karşılaştı. 

Mücadele 5-1 Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.  Sarı kırmızılarda genç futbolcular ve yeni transferler görücüye çıktı. 

 

MAÇIN GOLLERİ

 13' Mustafa Eser (Ümraniyespor)

 35' Ada Yüzgeç

 42' Kazımcan Karataş

 60' Can Armando Güner

 62' Berat Luş

 70' Arda Tagay

 

GOL SEVİNCİYLE DİKKAT ÇEKTİ

 

Galatasaray oyuncusu Ada Yüzgeç attığı golün ardından sevinç yaşadı. 17 yaşındaki genç futbolcu gol sonrası tribünlere Mauro Icardi ile özdeşleşen hareketi yaptı.

Yüzgeç maç sonunda şu ifadeleri kullandı:

"Icardi bizim efsanelerimizden. Yanımızda olmasa da onu çok seviyoruz. İdol olarak gördüğüm bir oyuncu. Galatasaray'da bana çok destek oldu. Bugün attığım gol sonrası ona teşekkür etmek istedim."

Lesley Ugochukwu, Galatasaray forması ile ilk maçına çıktı.

Anadolu Ajansı

Ada Yüzgeç'in gol sevinci.