Golünü attı, Icardi sevinci yaptı. Galatasaray'dan gol yağmuru
17.07.2026 22:56
Son Güncelleme: 17.07.2026 23:17
Galatasaraylı futbolcular maçtan önce toplu fotoğraf çekildi.
Galatasaray hazırlık maçında gol oldu yağdı. Genç futbolcunun gol sevinci maça damga vurdu.
Ümraniyespor ile Galatasaray takımları yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki özel maçta Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda karşılaştı.
Mücadele 5-1 Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi. Sarı kırmızılarda genç futbolcular ve yeni transferler görücüye çıktı.
MAÇIN GOLLERİ
13' Mustafa Eser (Ümraniyespor)
35' Ada Yüzgeç
42' Kazımcan Karataş
60' Can Armando Güner
62' Berat Luş
70' Arda Tagay
GOL SEVİNCİYLE DİKKAT ÇEKTİ
Galatasaray oyuncusu Ada Yüzgeç attığı golün ardından sevinç yaşadı. 17 yaşındaki genç futbolcu gol sonrası tribünlere Mauro Icardi ile özdeşleşen hareketi yaptı.
Yüzgeç maç sonunda şu ifadeleri kullandı:
"Icardi bizim efsanelerimizden. Yanımızda olmasa da onu çok seviyoruz. İdol olarak gördüğüm bir oyuncu. Galatasaray'da bana çok destek oldu. Bugün attığım gol sonrası ona teşekkür etmek istedim."
Lesley Ugochukwu, Galatasaray forması ile ilk maçına çıktı.
Ada Yüzgeç'in gol sevinci.