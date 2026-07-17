Golünü attı, Icardi sevinci yaptı. Galatasaray'dan gol yağmuru

Ümraniyespor ile Galatasaray takımları yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki özel maçta Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda karşılaştı.



Mücadele 5-1 Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi. Sarı kırmızılarda genç futbolcular ve yeni transferler görücüye çıktı.

MAÇIN GOLLERİ



13' Mustafa Eser (Ümraniyespor)

35' Ada Yüzgeç

42' Kazımcan Karataş

60' Can Armando Güner

62' Berat Luş

70' Arda Tagay

GOL SEVİNCİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray oyuncusu Ada Yüzgeç attığı golün ardından sevinç yaşadı. 17 yaşındaki genç futbolcu gol sonrası tribünlere Mauro Icardi ile özdeşleşen hareketi yaptı.



Yüzgeç maç sonunda şu ifadeleri kullandı:



"Icardi bizim efsanelerimizden. Yanımızda olmasa da onu çok seviyoruz. İdol olarak gördüğüm bir oyuncu. Galatasaray'da bana çok destek oldu. Bugün attığım gol sonrası ona teşekkür etmek istedim."



Lesley Ugochukwu, Galatasaray forması ile ilk maçına çıktı.