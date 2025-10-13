"Gönderirken korkuyoruz" diyen Okan Buruk'tan Osimhen itirafı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Buruk, Victor Osimhen'in milli takım uçağının camının çatlaması hakkında şu ifadeleri kullandı:



"Valla biz gönderirken korkuyoruz, sadece uçağının camının kırılması değil. Hem maç sertliği, zeminlerinin kötü olması, her gönderdiğimizde oyuncularla ilgili korkumuz oluyor. Hep korkuyoruz aslında. Maçı bu sefer bitirdik, uçakta problem oldu. Haberi görünce bir korktuk ama önemli bir şey yok. İkinci maçı da oynayıp dönecektir. Lemina için de aynı şekilde. 75 oynadı o da. Birçok oyuncumuz için bunu yaşıyoruz."

MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI

Buruk, milli takımın Dünya Kupası yolculuğu hakkında şöyle konuştu:

"Türk Milli Takımı ve oyuncularımızı tebrik ediyorum. Çok önemli bir galibiyet aldılar. Montella hocayı ve oyuncularımız tebrik ederim. Stratejik bir galibiyet aldık. İspanya maçının eksi averajını buradan çıkartmış oldu. Futbolda her sonuç var. Gürcistan'a karşı favori biziz. En kötü senaryoda bile bu averaj bize fayda getirecek. Milli oyuncularımızı, teknik heyeti tebrik etmek gerekir."