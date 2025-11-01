Görev Şehitleri Turnuvası'nda şampiyon Kotan FK oldu

Kuşadası'nda, 2015 yılında terfi istasyonunda meydana gelen metan gazı zehirlenmesi sonucu görevleri başında hayatını kaybeden İsmail Davas, Hasan Fıstıkçı, Osman Sarı, Veysel Turgut ve Uğur Apaydın anısına düzenlenen Kuşadası Belediyesi Görev Şehitleri Kupası Halı Saha Futbol Turnuvası, bugün oynanan final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Turnuvada oynanan üçüncülük mücadelesinde Kuşadası Adliyesi ile Kuşadası Belediyesi takımları karşı karşıya geldi.

KOTAN FK MUTLU SONA ULAŞTI

Zevkli ve heyecan dolu geçen maçta Kuşadası Adliyesi, rakibini 6-2 mağlup ederek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Şampiyonu belirleyen final maçında ise Akkuş İnşaat ile Kotan FK takımları karşılaştı.

Büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmayı Kotan FK, 6-4'lük skorla kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvada ikinciliği Akkuş İnşaat, üçüncülüğü Kuşadası Adliyesi elde ederken, Kuşadası Belediyesi takımı ise dördüncü sırada yer aldı.



