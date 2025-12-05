Göreve 36 günlüğüne gelmişti, karısı bile ona inanmadı. Tarihi bir hikaye yazdı
05.12.2025 12:14
NTV - Haber Merkezi
Geçtiğimiz günlerde Celtic'teki geçici teknik direktörlük görevinden ayrılan Martin O'Neill, 36 günlük macerasına birçok başarı sığdırdı.
İskoçya Premier Ligi ekibi Celtic, sezona Brendan Rodgers yönetiminde başlamıştı.
Alınan başarısız sonuçların ardından 27 Ekim 2025 tarihinde İngiliz teknik adamla yollar ayrılmış ve takımın başına geçici olarak Martin O'Neill getirilmişti.
73 yaşındaki çalıştırıcı, 3 Aralık 2025 itibarıyla yeşil-beyazlılardaki görevinden ayrıldı ve yerini Wilfried Nancy'ye bıraktı.
O'Neill 36 günlük geçici teknik direktörlük görevinin ardından futbolseverler tarafından her zaman tebessümle anılanacak bir hikaye bıraktı.
TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ BIRAKMIŞTI
1987 yılında teknik direktörlüğe başlayan O'Neill, 1 Temmuz 2000 tarihinden 30 Mayıs 2005 tarihine kadar Celtic'i çalıştırmıştı.
İskoç ekibiyle çıktığı 266 maçta maç başına 2.35'lik puan ortalaması yakalayan İngiliz teknik adam, daha sonra Aston Villa, Sunderland ve Nottingham Forest gibi takımları çalıştırmıştı.
30 Haziran 2019 tarihinde profesyonel kariyerini noktalayan O'Neill, Celtic yönetiminin ricası üzerine futbol sahalarına geri dönmüştü.
Martin O'Neill, EURO 2016 sırasında İrlanda Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.
CELTİC'İ ZİRVENİN ORTAĞI HALİNE GETİRDİ
Brendan Rodgers'in görevi bıraktığı 27 Ekim 2025 tarihinde Celtic, ligde lider Hearts'ın 8 puan gerisindeydi.
Ancak, O'Neill yönetiminde çıkılan beş maçın ardından durum değişti. Yeşil-beyazlılar, bu beş maçın tamamını kazanarak Hearts ile puanını eşitledi ve şampiyonluk yarışı verir hale geldi.
TAKIMI KUPA FİNALİNE ÇIKARDI
O'Neill, İskoçya Lig Kupası'nda ise taraftarlarına derbi galibiyeti sevinci yaşattı. Celtic, ezeli rakibi Rangers'ı 3-1 yenerek turnuvada finale çıktı.
Bu zafer, Celtic cephesinde büyük bir sevinçle karşılanırken Rangers'ta büyük bir hayal kırıklığının yaşanmasına sebep oldu. Ligde zirvenin 9 puan gerisindeki mavi-beyazlılar için kupa büyük bir önem taşıyordu.
4 YIL SONRA AVRUPA'DA İLK GALİBİYET
İngiliz çalıştırıcı, yeşil-beyazlı taraftarlara tam dört yıl sonra Avrupa'da deplasman galibiyeti almanın sevincini de yaşattı.
Celtic, 27 Kasım 2025 tarihinde oynanan maçta Feyenoord'u 3-1 yenerek deplasmandaki talihsiz serisine son vermiş oldu.
O'Neill, Celtic ile çıktığı sekiz maçın sonunda maç başına 2.63'lük puan ortalaması yakaladı.
"KARIM BİLE YAPAMAYACAĞIMI DÜŞÜNMÜŞTÜ"
36 günlük geçici teknik direktörlük macerasına birçok başarı sığdıran Martin O'Neill'in Feyenoord maçının ardından yaptığı basın toplantısında söyledikleri ise bir itiraf niteliğindeydi.
O'Neill şu ifadeleri kullanmıştı: “Göreve başlamadan önce şüpheliydim. Ailemin düşüncelerini sorduğumda kızlarım ne olursa olsun görevi kabul etmem gerektiğini söyledi. Eşim ise kabul etmememi, muhtemelen işleri batıracağımı söyledi. Şimdi ise onu arayıp işleri batırmadığımı söyleyebilirim.”