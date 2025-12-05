Göreve 36 günlüğüne gelmişti, karısı bile ona inanmadı. Tarihi bir hikaye yazdı

CELTİC'İ ZİRVENİN ORTAĞI HALİNE GETİRDİ

Brendan Rodgers'in görevi bıraktığı 27 Ekim 2025 tarihinde Celtic, ligde lider Hearts'ın 8 puan gerisindeydi.

Ancak, O'Neill yönetiminde çıkılan beş maçın ardından durum değişti. Yeşil-beyazlılar, bu beş maçın tamamını kazanarak Hearts ile puanını eşitledi ve şampiyonluk yarışı verir hale geldi.

TAKIMI KUPA FİNALİNE ÇIKARDI

O'Neill, İskoçya Lig Kupası'nda ise taraftarlarına derbi galibiyeti sevinci yaşattı. Celtic, ezeli rakibi Rangers'ı 3-1 yenerek turnuvada finale çıktı.

Bu zafer, Celtic cephesinde büyük bir sevinçle karşılanırken Rangers'ta büyük bir hayal kırıklığının yaşanmasına sebep oldu. Ligde zirvenin 9 puan gerisindeki mavi-beyazlılar için kupa büyük bir önem taşıyordu.

4 YIL SONRA AVRUPA'DA İLK GALİBİYET

İngiliz çalıştırıcı, yeşil-beyazlı taraftarlara tam dört yıl sonra Avrupa'da deplasman galibiyeti almanın sevincini de yaşattı.

Celtic, 27 Kasım 2025 tarihinde oynanan maçta Feyenoord'u 3-1 yenerek deplasmandaki talihsiz serisine son vermiş oldu.