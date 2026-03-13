Görüntü tepki çekmişti, kriz iddiasna yanıt. "O benim kardeşim, daha dikkatli olacağım"

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u 1-0 yenen sarı-kırmızılılar, çeyrek finale yükselmek için büyük avantaj elde etti.

Liverpool maçının ardından Sacha Boey ve Lemina'nın görüntüsü gündem oldu.

Sacha Boey'un tavrı tepki çekmişti: Mario Lemina canlı yayında yaşananları açıkladı

Maçın ardından Lemina takım arkadaşlarını tebrik etmek için sahaya girdi veBoey'un yanına gitti. Fransız oyuncunun Lemina'nın yüzüne bakmaması ve uzaklaşması taraftarın tepkilere neden oldu.

"O BENİM KARDEŞİM, DAHA DİKKATLİ OLACAĞIM"

Lemina ve Sacha Boey'dan konuyla ilgili açıklamalar peş peşe geldi.

Lemina, "Sacha Boey'u çok seviyorum. Benim dostum ve yakın arkadaşım. O böyle bir tepki verdi ama büyütülecek bir şey değil. Kimseyle alakası yok, hiçbir sorunumuz yok. İnsanların yaptığı yorumları umursamayın. Sacha ile aramda bir şey yok. Küçük kardeşim gibi." derken Boey ise bir taraftarın sorduğu soruya ise “Lemina benim kardeşim, daha dikkatli olacağım” ifadelerini kullandı.