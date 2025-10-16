NTV.COM.TR

Real Madrid, gösterdiği performansla dikkat çeken milli futbolcu Arda Güler’in sözleşmesinin uzatılması için harekete geçti.

Görüşmeler başladı: Arda Güler, imzayı atıyor!

Fenerbahçe'den ’e olan , bu sezon itibarıyla Los Galacticos'un vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.

Milli yıldızın başarılı performansı teknik direktör Xabi Alonso’nun takdirini kazanırken, 43 yaşındaki çalıştırıcının Güler'in sözleşmesinin uzatılması için yönetimle iletişime geçtiği iddia edildi.

Görüşmeler başladı: Arda Güler, imzayı atıyor! - 1 Arda Güler, Atletico Madrid maçında ağları böyle sarsmıştı.

PEREZ İLK TEMASI KURDU

İspanyol basınında yer alan habere göre 'in genç yaşına rağmen kadronun en önemli isimlerinden biri olduğunu düşünen Xabi Alonso, Başkanı Florentino Perez’e başarılı futbolcunun sözleşmesininin uzatılması yönünde tavsiyede bulundu.

Perez'in de bu öneriyi dikkate aldığı ve kontrat görüşmeleri için Güler'in menajeriyle temasa geçtiği belirtildi.

Görüşmeler başladı: Arda Güler, imzayı atıyor! - 2 Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Atletico Madrid maçında fileleri havalandıran Arda Güler'i böyle tebrik etmişti.

GÖRÜŞMELERDE İLERLEME KAYDEDİLDİ

Taraflar arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedilirken yıldız oyuncunun temsilcisine henüz resmi teklif iletilmedi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sene ilk kez düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası da dahil olmak üzere toplamda 16 maçta sahne alan 20 yaşındaki oyuncu, sahada kaldığı dakikalarda takımına 4 gol - 6 asistlik katkıda bulundu.

