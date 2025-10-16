Görüşmeler başladı: Arda Güler, imzayı atıyor!

Fenerbahçe'den Real Madrid’e transfer olan Arda Güler, bu sezon itibarıyla Los Galacticos'un vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.



Milli yıldızın başarılı performansı teknik direktör Xabi Alonso’nun takdirini kazanırken, 43 yaşındaki çalıştırıcının Güler'in sözleşmesinin uzatılması için yönetimle iletişime geçtiği iddia edildi.



Arda Güler, Atletico Madrid maçında ağları böyle sarsmıştı.

PEREZ İLK TEMASI KURDU



İspanyol basınında yer alan habere göre Arda Güler'in genç yaşına rağmen kadronun en önemli isimlerinden biri olduğunu düşünen Xabi Alonso, Real Madrid Başkanı Florentino Perez’e başarılı futbolcunun sözleşmesininin uzatılması yönünde tavsiyede bulundu.



Perez'in de bu öneriyi dikkate aldığı ve kontrat görüşmeleri için Güler'in menajeriyle temasa geçtiği belirtildi.



Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Atletico Madrid maçında fileleri havalandıran Arda Güler'i böyle tebrik etmişti.

GÖRÜŞMELERDE İLERLEME KAYDEDİLDİ



Taraflar arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedilirken yıldız oyuncunun temsilcisine henüz resmi teklif iletilmedi. BU SEZONKİ PERFORMANSI



Bu sene ilk kez düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası da dahil olmak üzere toplamda 16 maçta sahne alan 20 yaşındaki oyuncu, sahada kaldığı dakikalarda takımına 4 gol - 6 asistlik katkıda bulundu.