Götze'den gençliğine mektup: "Bayern Münih'e gitmek hataydı"

2014 Dünya Kupası'nı Almanya'ya kazandıran golü kaydeden Mario Götze, 17 yaşındaki haline bir mektup yazdı.

Eski Alman milli oyuncu yazdığı mektubunda 2013 yılında Borussia Dortmund'dan ayrılıp Bayern Münih'e transfer olmasının hata olduğunu itiraf etti.

Götze'nin gençliğine yazdığı mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Barcelona'nın efsanevi teknik direktörü Pep Guardiola Münih'e gittiğinde ve 2012 kışında Bayern'den teklif aldığımda, kararımda gençliğimden beri Barcelona'ya duyduğum hayranlık da etkili oldu. Barça futbolunu çok seviyordum. Ben de o futbolu oynamak istiyordum. Pep'in yanı sıra Allgau'da büyümüş olmam, o zamanlar en sevdiğim kulüp olan Bayern Münih'e yakınlığım ve erken çocukluk anılarım da bunda rol oynadı. O zamanlar her türlü kulüp beni istiyordu. Barcelona, Bayern, her yere gidebilirdim.Sana Dortmund'da daha uzun süre kalmanı söylesem, bunun senin için ve gelişimin için iyi olacağını düşünmeyeceğini biliyorum.

"KENDİNİZ İÇİN VERDİĞİNİZ KARARLAR, İNSANLARI İNCİTEBİLİR"



Ben de bu tavsiyeye kulak asmadım. Sadece kendinizi, kariyerinizi görüyorsunuz. İnatçıydım. Hırslıydım. Bundesliga'yı iki kez kazanmıştık ve bir kez de Borussia Dortmund ile duble yapmıştık.Ama bu hiçbir şeyi değiştirmedi. Transferi kafama koymuştum.Beni kararımı değiştirmeye kim ikna edebilirdi bilmiyorum Henüz fark etmediğiniz şey, kendiniz için verdiğiniz kararların diğer insanları inciteceğidir. Hayal edebileceğinizden çok daha fazla. Sadece kendinizi, kendi yolunuzu, kariyerinizi görüyorsunuz. Ve şimdiye kadar hiçbir direniş ya da başarısızlık yaşamadınız. Her şey iyi gitti, her zaman iyi gitti.Bakış açınız yok. Nereden olacak ki? Sadece inançlarınız var."

Bu sezon Frankfurt formasıyla 4 resmi maça çıkan Götze, bu mücadelelerde 1 asistlik katkı sağladı.