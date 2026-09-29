Gözaltı kararları sonrası TFF'den ilk açıklama, belgeler teslim edildi
29.09.2026 16:34
Son Güncelleme: 29.09.2026 16:37
Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı.
Ferhat Gündoğdu ve 6 şüpheliye gözaltı kararı sonrası TFF'den açıklama yapıldı.
Merkezi Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüpheli mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alınması sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) açıklama yayınladı.
BELGELER TESLİM EDİLDİ
Yapılan açıklamada, TFF bünyesinde bulunan ve talep edilen belgelerin kapalı zarf içerisinde; parmak izi, DNA kalıntısı tespiti ve diğer gerekli incelemelerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na teslim talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildiği açıklandı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, delegelerin iradesiyle seçilmiş olup kamuoyunun beklentileri doğrultusunda, kamu vicdanının yeniden tesis edilmesi ve "temiz futbol, adil oyun" anlayışının güçlendirilmesi amacıyla göreve geldiği ilk günden itibaren çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.
Yönetimimiz, bu çalışmalar kapsamında bahis ve yasa dışı bahis konusunun üzerine kararlılıkla gitmiş; Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalara her türlü katkıyı sunmuştur. Bu kapsamda ilgili kurumlarla inceleme ve iş birliği süreci halen devam etmektedir.
Bununla beraber Yönetimimiz, Nisan 2025 tarihinden itibaren çeşitli tarihlerde, adaletin tesisi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na birden fazla suç duyurusunda bulunmuştur.
TFF bünyesinde bulunan ve bizden talep edilen belgeler ise kapalı zarf içerisinde; parmak izi, DNA kalıntısı tespiti ve diğer gerekli incelemelerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na teslim talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmiştir.
Netice itibarıyla TFF Yönetim Kurulu, göreve geldiği andan itibaren üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek amacıyla gerekli tüm adımları atmış ve bu süreçte sorumluluk bilinciyle hareket etmiştir.
Türkiye Futbol Federasyonu olarak, hukukun üstünlüğüne, yargı makamlarının bağımsızlığına ve adli süreçlerin sağlıklı biçimde yürütülmesine olan inancımız tamdır.
Kamuoyunun, devam eden adli sürece ilişkin yalnızca yetkili makamlar tarafından yapılacak açıklamaları esas almasını önemle rica ederiz."
SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?
Sabah saatlerinde Merkezi Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüpheli mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı.
Gözaltındaki isimler arasında Ferhat Gündoğdu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, MHK Eski Başkanvekili Ahmet Şahin, TFF MHK eski üyesi Yunus Yıldırım, MHK Üyesi Sebahattin Şahin, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif yer alıyor.
Şüphelilere şu suçlamalar yöneltiliyor:
-Objektif ve gerekçeli bir karar göstermeksizin bazı hakemleri klasman dışı bırakma
-Görev vermeme
-Bazı hakemlere ayrıcalıklı davranma
-Puanlama ve atama süreçlerine müdahale etme,
-2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem/gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapma,
-2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale etme.
“HTS VE MASAK KAYITLARI DOĞRULTUSUNDA OPERASYON DÜZENLENDİ”
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmaya ilişkin "Futbol, vatandaşlarımızın ortak tutkusu ve önemli bir değerimizdir. Sahadaki rekabetin adil, hakemlik süreçlerinin tarafsız ve şeffaf yürütülmesi, futbola duyulan güvenin temelidir. Devletimiz, bu güveni zedeleyen her türlü usulsüzlük iddiasının hukuk çerçevesinde üzerine kararlılıkla gitmektedir." diyerek açıklama yapmıştı.
Bu çerçevede; hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleri ile kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddiaların incelendiğine dikkat çeken Bakan Gürlek, müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtları doğrultusunda bu sabah operasyon düzenlendiğini açıklamıştı.