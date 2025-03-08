Gözler Kerem ve Orkun'da:Benfica - Nacional maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sporting Lizbon ile şampiyonluk mücadelesi veren Benfica, Nacional karşısında sahadan mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Benfica geride kalan 23 karşılaşmada 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde ederken savunma hattıyla güven verdi. Portekiz ekibi rakip fileleri 53 kez sarsarken ligin en az gol yiyen (18) takımı oldu. Nacional ise ligde topladığı 26 puanla 12. sırada bulunuyor. İşte, mücadelenin canlı yayınlanacağı kanal…

BENFİCA - NACİONAL MAÇI NE ZAMAN?



Portekiz Ligi’nin 24’ncü haftasında Benfica ve Nacional karşı karşıya geliyor. Mücadele 8 Mart Cumartesi günü saat 21.00’de başlarken S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



KEREM AKTÜRKOĞLU VE ORKUN KÖKÇÜ OYNAYACAK MI?



Benfica’nın Şampiyonlar Ligi mücadelesi sebebiyle rotasyona gitmesi beklenirken Orkun Kökçü’nün sahaya ilk 11’de çıkması bekleniyor. Kerem Aktürkoğlu yerine ise Bruma’nın kadroda olması bekleniyor.



Benfica geride kalan 23 haftada 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 53 puan topladı.



Nacional ise ligde beklentilerin uzağında kalırken 24 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı.



