Göztepe 3 puanı tek golle aldı

Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

16 dakikada Dennis'in ceza sahasına yerden pasında Janderson’un sert şutunda kaleci Erhan, topu kornere çeldi.

25. dakikada Koita’nın sağ kanattan pasında topla buluşan Oğulcan'ın ceza sahasına girerek vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

29. dakikada Cherni’nin ortasında Goutas’ın kafasından seken topu Juan ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonrası hakem Yasin Kol, pozisyonda Juan’ın topa elle müdahale ettiğini tespit ederek golü iptal etti.

45+1. dakikada Miroshi’nin ortasında ceza sahası içinde Juan kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

İKİNCİ DEVRE



47. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Arda Okan Kurtulan'ın sol taraftan kullandığı taç atışında defanstan seken topa Taha Altıkardeş kafayla vurdu. Kaleci Erhan Erentürk, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

62. dakikada Gençlerbirliği beraberlik şansı yakaladı. Ceza sahası içerisinde defanstan seken topla buluşan Göktan Gürpüz'ün şutunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

76. dakikada Gençlerbirliği atağında ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Niang'ın sert şutunu kaleci Lis, güçlükle çıkardı.

80. dakikada Göztepe atağında Janderson, sol kanattan getirdiği topu ceza sahası içerisindeki Juan'a gönderdi. Juan'ın şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

90. dakikada Gençlerbirliği atağında Metehan Mimaroğlu'nun sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topu kaleci Lis, kornere çeldi.

Karşılaşma ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN NOTLAR



Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Murat Ergin Gözütok

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Miroshi, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney (Dk.90+3 İsmail Köybaşı), Dennis, Cherni, Efkan Bekiroğlu (Dk.55 Olaitan), Janderson (Dk.90+3 Sabra), Juan ((Dk.81 Ahmed Ildız)

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Pereira, Zuzek, Goutas, Hanousek (Dk.70 Abdurrahim Dursun), Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün, Göktan Gürbüz (Dk.70 Onyekuru), Koita (Dk.80 Metehan Mimaroğlu), Tongya (Dk.80 Samed Onur), Niang

Gol: Dk. 45+1 Juan (Göztepe)

Sarı kart: Dk.82 Oğulcan Ülgün (Gençlerbirliği)

