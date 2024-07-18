Göztepe-Altay maçında kaleciye saldıran taraftara 3 yıla kadar hapis istemi

1’inci Lig’in 15’inci haftasında Göztepe ile Altay arasında 27 Kasım 2022’de oynanan karşılaşmada Altay tribünlerinden atılan işaret fişeğiyle Göztepe taraftarı Mehmet Çakır yaralandı.

Bu sırada Göztepe tribünlerinden sahaya atlayan Mehmet Nihat A., korner direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’e vurdu ve maç tatil edildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) her iki ekibi de hükmen mağlup saydı. Çıkan olayların ardından Mehmet Nihat A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Mehmet Nihat A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



Mehmet Nihat A., hakkında, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Mehmet Nihat A., Şubat 2023’te tahliye edildi. Hazırlanan iddianameyi inceleyen İzmir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi görevsizlik kararı verdi ve dosyayı 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi de görevsizlik kararı vermesi üzerine bu kez dosya bir üst mahkeme konumunda bulunan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’ne gitti. İncelemeler sonrası İzmir Bölge Adliye Mahkemesi dosyayı yeniden İzmir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Öte yandan yargılamanın kasten yaralama suçundan yapılmasına karar verildi.