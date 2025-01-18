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Göztepe - Antalyaspor Maçı Ne Zaman? Göztepe - Antalyaspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yapılacak Göztepe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Göztepe - Antalyaspor maçı nerede oynanacak? Göztepe - Antalyaspor maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Göztepe - Antalyaspor maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...

Göztepe - Antalyaspor Maçı Ne Zaman? Göztepe - Antalyaspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Göztepe - Antalyaspor Maçı Ne Zaman

- Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Göztepe - Antalyaspor maçı 19.01.2025 13:30 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Göztepe - Antalyaspor Maçı Nerede Oynanacak?

Göztepe - Antalyaspor maçı Gürsel Aksel Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.

Göztepe - Antalyaspor Maçının Hakemleri

Göztepe - Antalyaspor maçını orta hakem Çağdaş Altay yönetecek.

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