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Göztepe - Başakşehir Maçı Ne Zaman? Göztepe - Başakşehir Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yapılacak Göztepe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Göztepe - Başakşehir maçı nerede oynanacak? Göztepe - Başakşehir maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Göztepe - Başakşehir maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...

Göztepe - Başakşehir Maçı Ne Zaman? Göztepe - Başakşehir Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Göztepe - Başakşehir Maçı Ne Zaman

- Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Göztepe - Başakşehir maçı 28.04.2025 20:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Göztepe - Başakşehir Maçı Nerede Oynanacak?

Göztepe - Başakşehir maçı Gürsel Aksel Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.

Göztepe - Başakşehir Maçının İlk 11'leri ve Oyuncu Kadrosu

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Göztepe - Başakşehir Maçının Hakemleri

Göztepe - Başakşehir maçını orta hakem Kadir Sağlam yönetecek.

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