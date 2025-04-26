Göztepe - Başakşehir Maçı Ne Zaman? Göztepe - Başakşehir Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yapılacak Göztepe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Göztepe - Başakşehir maçı nerede oynanacak? Göztepe - Başakşehir maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Göztepe - Başakşehir maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...
Göztepe - Başakşehir Maçı Ne Zaman
Göztepe - Başakşehir Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Göztepe - Başakşehir maçı 28.04.2025 20:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.
Göztepe - Başakşehir Maçı Nerede Oynanacak?
Göztepe - Başakşehir maçı Gürsel Aksel Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.
Göztepe - Başakşehir Maçının İlk 11'leri ve Oyuncu Kadrosu
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Göztepe - Başakşehir Maçının Hakemleri
Göztepe - Başakşehir maçını orta hakem Kadir Sağlam yönetecek.
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