Göztepe Basketbol’dan transfer hamlesi

Önümüzdeki sezondan itibaren Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde mücadele edecek olan Göztepe Basketbol Takımı’nda transfer hareketliliği devam ediyor.



İlk olarak takımın başına Şahin Ateşdağlı’yı getiren sarı-kırmızılılar, şimdi de kadro kurma çalışmalarına başladı.

İzmir ekibi, ilk hamlesini yaptı ve 31 yaşındaki forvet oyuncusu Mustafa Erdoğan’ı kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Uzun Forvet pozisyonunda oynayan 1993 doğumlu Mustafa Erdoğan ile bir sezonluk sözleşme imzaladık” ifadeleri kullanıldı.