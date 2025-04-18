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Göztepe - Beşiktaş Maçı Ne Zaman? Göztepe - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yapılacak Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Göztepe - Beşiktaş maçı nerede oynanacak? Göztepe - Beşiktaş maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Göztepe - Beşiktaş maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...

Göztepe - Beşiktaş Maçı Ne Zaman? Göztepe - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Göztepe - Beşiktaş Maçı Ne Zaman

- Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Göztepe - Beşiktaş maçı 19.04.2025 19:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Göztepe - Beşiktaş Maçı Nerede Oynanacak?

Göztepe - Beşiktaş maçı Gürsel Aksel Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.

Göztepe - Beşiktaş maçını orta hakem Ozan Ergün yönetecek.

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